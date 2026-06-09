Abre sus puertas en Palacio de Gobierno la exposición “Un golazo en el tiempo”

-La exhibición realizada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) reúne, en un solo lugar, historia y legado deportivo en el contexto tamaulipeco

Ciudad Victoria.- Junio 09 de 2026.- A partir de este martes 9 de junio del 2026 se presenta en el mezzanine del Palacio de Gobierno la exposición “Un golazo en el tiempo: memoria y legado del fútbol en Tamaulipas”.

La exposición está abierta para recorridos con estudiantes y para el público en general, retratando a través de su narrativa acontecimientos deportivos históricos, desde lo universal hasta aterrizar en grandes acontecimientos de deportistas tamaulipecas y tamaulipecos.

La exhibición auspiciada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social y el ITCA, reúne imágenes, objetos, documentos y contenido audiovisual que recorren la historia del fútbol, la Copa del Mundo y los talentos deportivos de nuestro estado.

“Esta exposición forma parte del compromiso que nos ha encomendado el gobernador Américo Villarreal Anaya en torno al Mundial Social que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el arte y la cultura juegan un papel clave en la cohesión de comunidades en torno a la Copa del Mundo”, expuso el director general del ITCA, Héctor Romero – Lecanda.

“En el Instituto hemos realizado murales comunitarios en cada municipio, además de las convocatorias “Tiro al ángulo de fotografía” y “Cartel mundialista”, las cuales incentivaron la creación de nuestros artistas visuales en torno a la temática del fútbol. Esta exposición es una especie de cierre del círculo virtuoso que ha significado para las comunidades la estrategia estatal Convivir es un golazo, justo antes del inicio del Mundial”, indicó el titular de Arte y Cultura estatal.

ORGULLOS DE CASA

“Un golazo en el tiempo” permite recapitular la historia del fútbol con ejes temáticos específicos, como el Juego de Pelota Maya y las experiencias del Mundial de la FIFA realizados en México en años anteriores, por lo que es una oportunidad para la población de adentrarse a la historia de la justa deportiva.

Por otra parte, la identidad tamaulipeca queda de manifiesto, a través del legado de futbolistas y equipos que han hecho historia, como Los Correcaminos de la UAT y el Club Jaiba Brava, por mencionar algunos.

“No podemos aterrizar en el presente sin referirnos primero a la raíz, así que la exposición es un recorrido que resalta la participación de figuras emblemáticas del deporte en Tamaulipas como Agustín ‘Pánuco’ Gómez, Francisco Cervantes Morales, Javier Garibaldi de la Teja y Dinora Garza, entre otros”, indicó la directora de Desarrollo Cultural del ITCA, Rosa del Carmen Contreras.

Resaltó que la exposición incluye los resultados de las iniciativas realizadas en Tamaulipas este 2026 en torno al Mundial Social, que incluye estrategias de convivencia, de arte y cultura y de infraestructura deportiva.

Se puede visitar la muestra de manera gratuita, de lunes a viernes, a partir de las 10:00 de la mañana en el segundo piso del Palacio de Gobierno. Próximamente en el tercer piso, se añadirán las obras ganadoras de las convocatorias Tiro al ángulo y Cartel mundialista.