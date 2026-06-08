Lanzan en Tamaulipas curso digital “VocaAcción 2026” para orientar el futuro profesional de las juventudes

-Las y los interesados tienen como fecha límite de registro el próximo 16 de agosto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 08 de 2026.- Con el objetivo de acompañar a estudiantes de bachillerato en el descubrimiento de sus intereses y habilidades, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) en colaboración con Santander Open Academy, anunció el lanzamiento del curso digital de orientación vocacional “VocaAcción 2026”.

Este programa surge como una respuesta urgente ante las estadísticas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), las cuales señalan que 3 de cada 10 jóvenes en el país carecen de un plan de carrera, lo que suele derivar en la saturación de áreas profesionales tradicionales, subempleo y deserción escolar.

La herramienta ofrece una experiencia de navegación interactiva y flexible, dividida en secciones de interés, habilidades y oportunidades de mercado global. Gracias al apoyo de las becas Santander el acceso es completamente gratuito. Las y los interesados en asegurar su lugar tienen como fecha límite de registro el próximo 16 de agosto a través del sitio web oficial del programa: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/vocaaccion-2026

Al respecto, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, destacó la relevancia de implementar herramientas tecnológicas que se adapten a las realidades de las nuevas generaciones. “VocaAcción no es un típico test aburrido y tradicional; es una plataforma intuitiva y ágil que evalúa las preferencias de los estudiantes en 17 áreas vocacionales distintas dentro de México”, dijo.

Asimismo, el titular del Instituto subrayó el impacto positivo que tiene el reporte final personalizado que recibe cada participante al completar sus secciones.

“Este beneficio es una guía invaluable, ya que entrega a los bachilleres un mapa exacto de recomendaciones con las carreras de mayor afinidad, los tiempos estimados de estudio y, de manera importante, un listado de enlaces web a las instituciones de educación superior mexicanas, tanto públicas como privadas, donde pueden cursar sus estudios”, puntualizó.

Compartió que, al finalizar el recorrido digital, los usuarios logran desbloquear la denominada “zona de afinidad”, una sección diseñada para explorar y validar sus carreras ideales.

Además de las opciones sugeridas por el sistema con base en el reporte sobre el Futuro del Empleo 2024 y el Foro Económico Mundial, los estudiantes tendrán la libertad de explorar un universo completo de 103 carreras universitarias para ampliar su panorama profesional.

Esta iniciativa se alinea firmemente con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a brindar mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para la juventud del estado.

Con el respaldo del INJUVE, perteneciente a la Secretaría del Trabajo liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, se reafirma el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de trabajar de la mano con la iniciativa privada para asegurar que ningún joven se quede atrás en la construcción de su futuro educativo y laboral.