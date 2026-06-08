Por: Roberto Olvera Pérez

PRI se lleva todo en Coahuila, “carro completo”

Se confirma lo que aquí en este mismo espacio de su columna “Dialogando”, augurábamos que el tricolor allá en Coahuila se llevaría “carro completo” en las elecciones de este 7 de junio. Ganó 16 de 16 diputaciones locales que estuvieron en juego este domingo, pues ya estaba cantado.

Lo anunciamos el pasado jueves que de acuerdo a las encuestas y al clamor general, saldría avante el Revolucionario Institucional. Cosa que así fue y ya no hay reversa.

Y es obvio, pues la marca de los hermanos Moreira y el buen equipo de trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, confirmó la fuerza priista en ese estado del noreste de México. Único de los dos estados priistas que quedan en el país.

No pudo Morena, que la verdad ha sido una oposición real y no ha podido penetrar ante el electorado Coahuilense, ni con todos los programas federales que maneja, no convence; lo que si es cierto, hay un gobierno que ha aprovechado nuevas ideas y recursos como la herencia del multitudinario celebre Armando Guadiana Tijerina (+), y la constante y permanente fuerza tricolor ahí está a los ojos vistos de todos, por lo que vamos a esperar a ver cómo le va en el proceso intermedio del 2027 y a ver si repite el zapato.

NOTAS CORTAS

1.- Ahora resulta que la dirigencia nacional de Morena dejó solos a sus candidatos allá en Coahuila. Y si podría ser, pues ahí están los resultados desastrosos. También se afirma que los morenos no hicieron campaña, así como?

2.- Hasta lo más alto de la sierra de Güemez vemos al alcalde José Lorenzo Morales Amaro haciendo talacha, gestión 24/7, cercanía con la gente y de compromiso directo, pues así visitó este domingo a las y los pobladores del ejido Los San Pedros, ubicado al pie de la Sierra Madre Oriental y ubicado al noreste de la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, con quienes sumó esfuerzos para la organización del previo festejo con motivo del 97 Aniversario de la fundación de esta comunidad rural, que se celebrará el próximo 27 de junio, por lo que se reconoce y aplauda la iniciativa de preservar y fortalecer estas tradiciones, que permiten rendir homenaje a las mujeres y hombres que, en un contexto muy distinto al actual y enfrentando múltiples desafíos, contribuyeron a forjar la identidad, historia y arraigo de esta importante comunidad de la zona serrana del municipio. Así que pendientes para festejar en grande esta bonita fiesta.

Así se refrenda el compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades ejidales, vecinas y vecinos, impulsando acciones que fortalezcan la unidad, el sentido de pertenencia y el orgullo por las comunidades, dijo el edil güemense. Y lo hace con su slogan que lo idéntica: #GüémezSomosTodos

Por cierto, este lunes por la mañana vimos al alcalde Güemez en Palacio de Gobierno, donde participó en los Honores a la Bandera, donde se dieron cita autoridades estatales, así como alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de Tamaulipas. Evento que fue encabezado por el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya.

El alcalde Güemense destacó que este tipo de encuentros fortalecen la identidad nacional y permiten mantener el diálogo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar acciones en beneficio de las comunidades.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.