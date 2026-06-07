Zapatean el Huapango Huasteco 261 parejas: Secretaría de Turismo

-El municipio de González, Tamaulipas recibió parejas de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro

González, Tamaulipas.- Junio 07 de 2026.- Con la participación de 261 parejas que zapatearon desde la tarde del sábado hasta la madrugada de este domingo, se realizó el Segundo Festival del Huapango Huasteco, que se realizó en el municipio de González, Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas destacó la importancia de preservar nuestras raíces y tradiciones, sembradas desde la niñez, como el Huapango, historia viva de nuestros pueblos.

González, corazón de la Huasteca Tamaulipeca, volvió a vestirse de fiesta grande, familias enteras, turistas y amantes de la cultura mexicana llenaron las calles, atraídos por el sonido inconfundible de las jaranas, los violines y las guitarras.

Desde las primeras horas, en la plaza principal el zapateado retumbó con fuerza en el corazón de la huasteca tamaulipeca, convirtiendo a González en el epicentro del huapango nacional.

Ahí estuvieron participantes y visitantes de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y claro de Tamaulipas entre otros más.

Decenas de parejas, vestidas con trajes típicos impecables, mujeres con sus faldas multicolores y los hombres con sombrero, demostraron que el huapango es mucho más que un baile, es identidad, es competencia y es orgullo regional.

“Este Concurso Nacional de Huapango no solo celebra la danza y la música, sino que reafirma el compromiso de Tamaulipas con sus tradiciones más profundas, al mismo tiempo que fortalece el turismo cultural del estado, porque cuando González baila huapango, no solo compite, sino que igual que Tamaulipas, seguro te enamora”, señaló.

La inauguración a cargo del Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez y el presidente municipal, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, entre otras y otros invitados más.

La pareja campeona absoluta fue en el estilo tamaulipeco, originarios de Ciudad Victoria, Tamaulipas.