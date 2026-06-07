Recibirá Tamaulipas más de 3 mil estudiantes del país en el XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026

Tampico, Tamaulipas.- Junio 07 de 2026.- La Directora General del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, acompañada por los alcaldes de Tampico, Mónica Villarreal; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; y de Altamira, Armando Martínez, presidió la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026, que se llevará a cabo del 8 al 12 de junio en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, los tres municipios sede y las distintas instituciones participantes para garantizar el éxito de esta justa nacional, que reunirá a más de 3 mil estudiantes deportistas provenientes de más de 30 entidades del país.

Señaló que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la formación integral de las y los jóvenes, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto y la sana convivencia, además de proyectar a Tamaulipas como un referente nacional en la organización de eventos educativos y deportivos de gran relevancia.

Asimismo, informó que durante los cinco días de actividades se desarrollarán competencias en las disciplinas de atletismo, basquetbol, béisbol, fútbol, voleibol de sala, voleibol de playa y, por primera vez en la historia de este encuentro nacional, ajedrez y natación, ampliando las oportunidades de participación para las y los estudiantes.

Las autoridades municipales coincidieron en resaltar que la realización de este encuentro fortalecerá la actividad turística y económica de la zona sur del estado, además de contribuir a la promoción de Tamaulipas como una entidad segura, competitiva y preparada para recibir eventos de carácter nacional.

Las autoridades agradecieron al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, su respaldo permanente a la educación, al deporte y al desarrollo integral de la juventud tamaulipeca, así como el impulso de acciones que fortalecen la formación académica, deportiva y humana de las nuevas generaciones.