POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Reivindicación y defensa de los derechos de la prensa

En México, el 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, pero esta vez pasó de noche, quizá por ser domingo. En los tiempos de la 4 T no se puede esperar un evento de reflexión cívica en torno a este tema, mucho menos un acto conmemorativo como en los tiempos del liberalismo, que era algo agendado; en ese espacio, el mandatario en turno, ratificaba su compromiso de apertura a las libertades del ejercicio profesional de periodistas y de los medios.

Es un derecho, está en la Constitución, efectivamente no necesita ratificación alguna para su cumplimiento, pero fue un recurso, desde su origen con el presidente Miguel Alemán, de acercamiento entre la prensa y gobierno, marcando la pauta de la relación entre ambas instituciones.

En México la “Libertad de Expresión” la garantizan los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Art. 6º establece que: “ La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, garantizando que el derecho a la información sea asegurado por el Estado. Este derecho es inviolable y no está sujeto a censura previa.

Por lo que respecta al Art. 7º, “Protege el derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Prohíbe la censura previa y estipula que los delitos o abusos cometidos a través de la expresión deben ser sancionados posteriormente por las leyes penales”.

Pese a estar inscrito en la Constitución, no es un día de asueto, es sólo una fecha de reflexión y ratificación de compromisos ya constituidos, de ahí que, en las agendas institucionales de algunas entidades del país, el tema haya quedado reservado a conmemoraciones dentro del las universidades, es un tema también para instancias de Derechos Humanos (si es que se acuerdan), asimismo para conmemorar en el marco de gremios periodísticos, colegios, asociaciones, etc.

La Libertad de Expresión suele asociarse sólo con los medios de comunicación, pero es un derecho humano, máxime hoy, que nadie puede detener los mensajes a través de las redes sociales.

Pero además del marco jurídico que lo protege, es importante fomentar la convicción de defender ese derecho en todo ser humano, de ahí la importancia de promover mesas de diálogos en universidades y otros niveles educativos, no sólo en el círculo académico de Ciencias de la Comunicación, sino en general, es necesario para reivindicar y fortalecer la defensa del derecho a expresarse, y a reflexionar en torno a estos valores que deben salvaguardarse.

MUJERES INTERESADAS EN CARRERA DE SEGURIDAD. – Cada vez son más las mujeres que se interesan en adquirir una formación en temas de seguridad y procuración de justicia. Esto lo confirmó la titular de la Jefatura de Investigación y Posgrado, de la Universidad de Seguridad y Justicia (USJ), Magdalena García Rodríguez, quien sostuvo una reunión con mujeres periodistas, donde precisó que las mujeres representan alrededor del 57 por ciento de la comunidad estudiantil.

La apertura de programas de posgrado en modalidad a distancia, ha permitido ampliar la cobertura académica para personal de instituciones de seguridad y procuración de justicia; entre los acuerdos del comité académico, se mantienen becas especiales dirigidas a servidoras y servidores públicos de corporaciones de seguridad y procuración de justicia, con apoyos del 100, 80 y 60 por ciento.

Los programas de posgrado se imparten actualmente en línea, debido a que muchos de los estudiantes se encuentran desplegados en distintas regiones de Tamaulipas y en otras entidades del país, y no están limitados exclusivamente a integrantes de corporaciones de seguridad, aunque se requiere un perfil académico afín a estas áreas del conocimiento.

La modalidad virtual y la difusión institucional permitieron incrementar la matrícula, al registrar este año el ingreso de 205 nuevos estudiantes entre ambos posgrados.

LA VIOLENCIA DE LA CNTE A POCOS DÍAS DEL MUNDIAL. – Tras el fracaso de las mesas de diálogo, el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se mantiene en tensión. Las negociaciones en mesas tripartitas con la participación de la Secretaría de Gobernación, el ISSSTE y los trabajadores representantes de la parte demandante, abordaron los incrementos en pensiones y la eliminación del actual sistema de evaluación (USICAMM).

De nada sirvió que la SEP propusiera un aumento salarial del 9% para el magisterio nacional y la eliminar la USICAMM; estos fueron calificados de insuficientes por la CNTE, quien mantiene un paro de labores y plantones.

Las demandas centrales siguen siendo: La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 (sistema de pensiones) y la derogación total de la reforma educativa.

Aprovechando que el Mundial está “a la vuelta de la esquina” no sede ni un ápice, y en cambio han realizado manifestaciones radicales, como los protagonizados por maestros de Michoacán y Guerrero, irrumpiendo de manera violenta en oficinas centrales de la SEP en la Cd. de México, derribaron vallas, rompieron cristales, quemaron mobiliario, bloquearon los aeropuertos Internacional de Cd. de México y el de Oaxaca, además de irrumpir de manera violenta en el ISSSTE de diferentes entidades federativas.

CON ÉXITO INICIÓ 5ª EDICIÓN “PASOS POR LA EDUCACIÓN”. – Los primeros en aportar su donativo en útiles escolares fueron los servidores públicos municipales, de esta manera arrancó la caravana Pasos por la Educación, en su quinta edición; el escenario fue, las instalaciones del DIF Victoria, dónde Lucy de Gattás y el alcalde Eduardo Gattás Báez, dieron el banderazo a esta iniciativa del corazón social para apoyar a más niñas y niños en su estudio el próximo ciclo escolar.

La campaña inició muy bien, y predicando con el ejemplo, entre las primeras aportaciones que se dejaron sentir, estuvieron las de servidores públicos municipales, COMAPA Victoria y sociedad civil, que se sumó con la entrega de donativos voluntarios de mochilas, cuadernos, lápices, colores y artículos esenciales para el regreso a clases.

La señora Lucy, Presidenta del Sistema DIF Municipal, destacó que Pasos por la Educación volverá a ser un éxito gracias a la ciudadanía, organizaciones y a la Iniciativa Privada, esto lo expresó en el banderazo oficial de la colecta que se mantendrá abierta los próximos días.

En la caravana juntos caminamos, juntos entregamos y juntos abrimos el camino; señaló el alcalde Eduardo Gattás Báez quien agradeció la solidaridad ciudadana por sumarse a esta noble causa y reconoció el trabajo del DIF Victoria que encabeza Lucy de Gattás por impulsar estas causas.