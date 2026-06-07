Impulsa DEMA reinserción social a través de capacitación laboral con taller de piñatas

-Con estas acciones se impulsa la capacitación para el empleo como una alternativa para la construcción de proyectos de vida

Reynosa, Tamaulipas.- Junio 07 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social y favorecer la inserción laboral de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el Estado (DEMA), llevó a cabo acciones de capacitación orientadas al desarrollo de habilidades productivas.

En coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), el Centro Regional de Reynosa concluyó el “Taller de Piñatas”, en el que participaron adolescentes sujetos a medidas no privativas de libertad, así como jóvenes en proceso de reintegración comunitaria.

Los participantes adquirieron conocimientos técnicos, destrezas y herramientas básicas en un oficio que les permitirá contar con mayores oportunidades de incorporación al mercado laboral de manera competitiva.

Este tipo de programas forman parte de los ejes rectores de la reinserción social, al impulsar la capacitación para el empleo como una alternativa efectiva para la construcción de proyectos de vida.

Estas acciones también cumplen una función de prevención comunitaria, al atender factores asociados a la incidencia delictiva como la falta de oportunidades económicas, la exclusión social y el desempleo.