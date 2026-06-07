Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera en Palacio de Cantera

* La Secretaria de Energía es la anfitrión del evento

La tradicional ceremonia cívica de Honores a la Bandera de este lunes 8 de junio, me informan de buena fuente que se llevaran a cabo en Palacio de Cantera y que le toca organizar y desarrollar este evento a la secretaria de Energía que dirige Walter Julián Ángel Jiménez, la misma que los encabezará como de costumbre el gobernador Américo Villarreal Anaya y hasta ahí.

La agenda oficial de acuerdo a giras y eventos que llevan a cabo todas las actividades del gobierno de Tamaulipas y en especial la del mandatario tamaulipeco, ya filtró a que esta dependencia estatal le toca ser el anfitrión de este ejercicio de respeto a los símbolos patrios.

La cita en esta ocasión es a las 9:00 a.m. y tienen que llegar media hora antes. Atuendo institucional dice la invitación.

Precisamente sobre el tema, conviene destacar que las declaraciones que hace el gobernador Américo Villarreal Anaya, los hace en su calidad de Jefe del Ejecutivo estatal con la dignidad de su cargo, lo dice y lo aclara desde sus oficinas de Palacio de Gobierno, encargado de la seguridad de los ciudadanos; demostrando que se encuentra en el pleno ejercicio de su cargo y que no tiene en ningún sentido acusación o investigación de parte de un gobierno extranjero en su contra o relacionado en sus funciones de policía y buen gobierno.

No hay en ningún sentido acusación en contra de su actuación como gobernador del estado, por lo que no proceden los comentarios que se dice se tienen por parte de la prensa extranjera.

Y lo dice tajantemente y no es una obligación hacerlo a las márgenes del Rio Bravo: Jamás ha participado, promovido ni protegido ninguna conducta al margen de la ley, por lo que, niega categóricamente las acusaciones en su contra.

Todo esto se confirma con el apoyo incondicional que sigue recibiendo en todo momento de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

NOTAS CORTAS

1.- Pues ahí tiene que arrancó con todo la tarde-noche de este sábado pasado, la Expo Feria Regional Tula 2026 y me informan que el anfitrión, el alcalde, el Químico Rene Lara Cisneros, acompañado de su distinguida esposa, la señora Macarena Inurrigarro de Lara, tuvo casa llena. Estuvo como evitada de lujo la senadora Olga Sosa Ruiz, la alcaldesa de Mante, Paty Chío, el alcalde de Casas, Beto Hinojosa, entre otros invitados más.

Que serán 9 días de feria y se espera la asistencia de cientos y cientos visitantes de la región y del vecino estado de San Luis Potosí, la cual seguramente dejará una gran derrama económica para los emprendedores del municipio. Qué bueno.

2.- Que hay mucha decepción en El Mante, pues su alcaldesa nada mas no levanta. Lo dicen las casas encuestadoras donde marcan un trabajo gris, opaco, por lo que se afirma que este municipio está en penumbras, así como sus administradores que aún no ganan la confianza de la gente, sobre todo el de Finanzas, un pillo de siete suelas.

Total que, la alcaldesa se mantiene paralizada, en el mismo lugar y no alcanza una buena posición de su gestión, pues la colocan muy abajo del 50 por ciento de las encuestas, esto demuestra que la ciudadanía aún no confía en ella y ya quieren que se vaya, además trae por ahí un desfalco que no puede justificar.

3.- Así de claro y contundente el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado este 7 de junio Día de la Libertad de Expresión. Sin libertad de expresión, no hay democracia. Sin democracia, no hay universidad.

Mi reconocimiento para quienes, con compromiso y responsabilidad, informan e investigan para dar voz a la verdad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.