Deja turismo deportivo 8 mdp en Ciudad Victoria: Sectur

-Tamaulipas sigue demostrando su gran capacidad en infraestructura y conectividad para albergar grandes eventos y consolidar el turismo de reuniones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 07 de 2026.- La concentración de cientos de atletas, entrenadores y acompañantes generó una derrama económica cercana a los ocho millones de pesos, este fin de semana en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo del estado, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura tamaulipeca para consolidar el turismo de reuniones y grandes eventos.

“Poco a poco, Tamaulipas ha incrementado la realización de congresos, foros y grandes competencias deportivas, como el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo 2026, celebrado en el Estadio Marte R. Gómez”, explicó.

La capital se convirtió en el epicentro nacional del atletismo, demostrando una vez más que el estado cuenta con la capacidad y la infraestructura necesaria para atender grandes grupos de visitantes.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya ha impulsado una estrategia clara de inversión en infraestructura, conectividad y desarrollo, con el objetivo de generar bienestar tanto para la sociedad como para las comunidades locales”, señaló.

Adelantó que la próxima semana, en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira será sede del XXII Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2026, con más de tres mil participantes.

Además, Tamaulipas se prepara para recibir a los 177 Pueblos Mágicos del país en el puerto de Tampico, lo que posicionará al estado en la mira del mundo, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.