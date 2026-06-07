Concluye con éxito Nacional de Atletismo de Primera Fuerza en Ciudad Victoria

Tamaulipecos destacan con cuatro medallas en el certamen que reunió a más de 450 atletas de México y el mundo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 07 de 2026 .- Con la presencia de los mejores atletas del país y la participación de cerca de 450 competidores provenientes de diferentes entidades, concluyó el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, celebrado durante tres días en la pista y campo del Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó parte de las actividades del certamen, donde presenció diversas pruebas y participó en las ceremonias de premiación de atletas que lograron ubicarse en los primeros lugares nacionales. El mandatario reconoció el esfuerzo de los competidores y destacó la importancia de que Tamaulipas continúe siendo sede de eventos deportivos de gran nivel.

Durante su visita estuvo acompañado por el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, así como por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, quienes dieron seguimiento al desarrollo de una competencia que reunió a la élite del atletismo mexicano.

El titular del INDE dio a conocer que de acuerdo a los resultados difundidos por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y en cuanto a la actuación de la delegación tamaulipeca, uno de los resultados más sobresalientes fue el de Cristin García, quien conquistó la medalla de plata en la prueba de 100 metros con vallas al registrar un tiempo de 14.08 segundos, ubicándose entre las mejores especialistas del país en esta disciplina.

También destacó la matamorense Alison Salinas, quien consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de martillo con una marca de 55.62 metros, resultado que confirma su crecimiento y permanencia entre las principales exponentes nacionales de la especialidad.

Las medallas para Tamaulipas también llegaron en las pruebas de marcha atlética. Madian Perales obtuvo el tercer lugar en los 10 mil metros marcha femenil con un tiempo de 56:07.94, mientras que Jesús Ignacio logró la medalla de bronce en los 10 mil metros marcha varonil al detener el cronómetro en 49:19.52.

A nivel nacional, Nuevo León fue una de las delegaciones más dominantes del campeonato al sumar al menos 10 podios, incluidos varios campeonatos nacionales en pruebas de velocidad, relevos, lanzamientos y saltos. Por su parte, Chihuahua acumuló al menos 8 podios, destacando en velocidad, medio fondo y lanzamientos.

El Estado de México también figuró entre las delegaciones más exitosas con al menos 7 podios, mientras que Jalisco alcanzó alrededor de 6 posiciones de honor y San Luis Potosí cerró entre los estados con mejores resultados al sumar varios campeonatos y podios en pruebas de pista.

Durante el campeonato se desarrollaron competencias de velocidad, medio fondo, fondo, marcha, relevos, saltos y lanzamientos, ofreciendo un alto nivel competitivo y reuniendo a atletas que forman parte de selecciones nacionales y procesos rumbo a competencias internacionales.

Con la conclusión de este Nacional de Primera Fuerza, Ciudad Victoria volvió a colocarse en el escenario del deporte mexicano al recibir a los mejores atletas del país, en un evento que reafirmó la capacidad organizativa de Tamaulipas para albergar competencias de carácter nacional y de alto rendimiento.