Suma Reciclatón 2026 participación ciudadana para cuidar suelo, agua y salud

La jornada permitió recolectar residuos eléctricos y electrónicos en desuso para darles un manejo responsable y evitar que terminen en tiraderos clandestinos, drenajes pluviales o espacios públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Con la participación de ciudadanía, asociaciones civiles, empresas y dependencias públicas, el Gobierno de Tamaulipas realizó la segunda edición del Reciclatón 2026, una jornada ambiental encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana, para recolectar residuos eléctricos y electrónicos en desuso y canalizarlos hacia un manejo responsable.

La actividad se realizó este sábado en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, atrás de la Casa de la Tierra, donde familias, instituciones y sectores productivos acudieron a entregar aparatos que ya no utilizaban, evitando que terminaran en tiraderos clandestinos, drenajes pluviales o espacios públicos.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia de concientización ambiental que busca facilitar a la población un punto seguro para disponer de este tipo de materiales, además de promover prácticas vinculadas a la economía circular.

“Vamos a buscar hacerlo de manera periódica; la intención es poner a disposición de la ciudadanía un sitio donde puedan traer sus residuos y nosotros canalizarlos con empresas interesadas en darles aprovechamiento. Además, les damos un arbolito para que lo lleven a sus casas o lo siembren donde gusten”, expresó.

Becker Hernández señaló que, más allá de la cantidad recolectada, el valor principal del Reciclatón está en construir una cultura ambiental más responsable. Reconoció que históricamente ha existido poca información y bajo aprovechamiento de estos residuos, por lo que el reto es cambiar hábitos desde acciones concretas y accesibles.

“Es un ejercicio de concientización. Entre más residuos se reciban, mejor, pero lo más importante es darles buen camino y evitar que terminen mal dispuestos. Queremos que la gente sepa que hay un lugar donde puede llevarlos de forma segura”, añadió.

El funcionario subrayó que la participación ciudadanía permitió fortalecer el alcance de esta campaña, generando un esfuerzo colectivo en favor del medio ambiente, “eso nos ayuda a generar más conciencia en todo el estado, disponer correctamente los residuos y estimular la economía circular”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente adelantó que se analiza realizar estas jornadas cada dos o tres meses, de acuerdo con los volúmenes recolectados y la logística necesaria, con la intención de llevar el programa a distintas regiones de Tamaulipas.

El Reciclatón 2026 deja el mensaje de que reciclar no es solo retirar aparatos viejos de casa, sino impedir que materiales contaminantes afecten el suelo, el agua y la salud de las familias. Cuando la ciudadanía participa, el cuidado ambiental deja de ser discurso y se convierte en una acción compartida.