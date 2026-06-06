Registra Tamaulipas más de 2 mil trámites de CURP biométrica durante mayo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- La Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas, encabezada por Mauro Francisco Sandoval Contreras, informó que durante el mes de mayo se realizaron 2 mil 14 trámites de CURP biométrica, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la identidad jurídica y la modernización de los servicios registrales en la entidad.

El coordinador general señaló que actualmente este trámite se lleva a cabo exclusivamente en las instalaciones de la Coordinación General del Registro Civil, ubicadas en Ciudad Victoria, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información que se difunda a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con este servicio.

Sandoval Contreras destacó que la CURP biométrica representa un avance importante en los procesos de identificación de las personas, al incorporar elementos tecnológicos que fortalecen la seguridad y certeza de la información registral.

Asimismo, reiteró el compromiso de la dependencia de brindar una atención eficiente, ordenada y accesible a la población, garantizando que las y los ciudadanos cuenten con información oportuna sobre los requisitos, procedimientos y disponibilidad de este trámite.

El funcionario estatal señaló que la implementación de la CURP biométrica forma parte de un proyecto impulsado por el Registro Nacional de Población (RENAPO), orientado a fortalecer los mecanismos de identidad y modernizar los servicios registrales en el país.

Asimismo, destacó que en Tamaulipas estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha promovido una administración cercana a la ciudadanía, enfocada en la innovación, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de los servicios públicos para beneficio de las y los tamaulipecos.

Por último informó que la Coordinación General del Registro Civil continuará informando oportunamente sobre la operación de este servicio y los mecanismos implementados para facilitar el acceso de la población a trámites que fortalecen su identidad jurídica y certeza documental.