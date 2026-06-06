Reciben Mujeres del CEDES Altamira capacitación laboral en crochet

-Los productos elaborados serán comercializados como souvenirs del XXII Encuentro Nacional Deportivo Tamaulipas 2026

Altamira, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Con el propósito de fomentar el autoempleo y a unos días de celebrarse en México el Día del Padre, mujeres privadas de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira recibieron la capacitación laboral “Festejando a Papá con Crochet”.

El taller fue impartido por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) y durante el mismo, las participantes elaboraron en crochet la mascota oficial de esta institución educativa.

Los artículos producidos en el curso serán comercializados como souvenirs en el XXII Encuentro Nacional Deportivo Tamaulipas 2026 próximo a celebrarse en la zona conurbada del sur de la entidad del 08 al 12 de junio.

La exposición en este evento deportivo permitirá a estudiantes de los Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de todo el país que visitarán nuestra entidad para participar en diversas disciplinas deportivas, conocer el trabajo realizado por las mujeres del CEDES Altamira, contribuyendo a su economía familiar y a su proceso de reinserción social.

Asimismo, las habilidades adquiridas en este taller permitirán la elaboración de diferentes productos para comercializarlos en el marco del Día del Padre.