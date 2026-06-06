Recibe personal de CEDES Victoria capacitación para brindar trato digno a PPLs adultas mayores

-Trabajo interinstitucional garantiza el bienestar y el respeto a sus derechos humanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Con el propósito de garantizar el bienestar y respeto a los Derechos Humanos de las personas adultas mayores que cumplen un proceso privativo de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, el Sistema DIF Tamaulipas que preside María Santiago de Villarreal brindó una capacitación al personal que labora en este centro penitenciario.

El taller denominado “Trato Digno y Humanizado en la Atención a Personas Adultas Mayores Privadas de su Libertad” estuvo a cargo de María Edith Díaz Juárez, jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas y estuvo dirigida a 14 empleados del área administrativa, técnica y jurídica, así como a 32 Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

De acuerdo con la ponente, estas capacitaciones son necesarias para la población en general, debido a que las personas adultas mayores cuentan con necesidades específicas derivadas de los cambios físicos, psicológicos y sociales que se presentan en esta etapa, especialmente en un contexto de reclusión.

“Para ellos se magnifica desde el estado emocional, el no tener cerca a su familia, no ser visitados, recordemos que los adultos mayores, más que ver un expediente, no dejan de ser seres humanos”, manifestó.

Por ello, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Sistema DIF Tamaulipas para garantizar una atención integral a los sectores de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad.