Libera Tamaulipas a jaguar rescatado tras recibir atención médica especializada

-El ejemplar fue valorado por especialistas del Zoológico Tamatán y autoridades ambientales, quienes confirmaron que se encontraba en condiciones óptimas para regresar de forma segura a su hábitat natural

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Gracias al trabajo coordinado entre autoridades ambientales federales y estatales, el Gobierno de Tamaulipas logró la atención médica especializada y posterior liberación de un ejemplar de jaguar rescatado en el Municipio de Soto la Marina.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó la participación del personal de la Dirección de Biodiversidad y de médicos veterinarios del Zoológico Tamatán, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de la captura preventiva del felino dentro de un predio de la región.

Durante la valoración inicial realizada en coordinación con autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Ambiental de SEDUMA y Protección Civil, se detectaron lesiones en la cavidad oral del ejemplar, además de una importante carga de ectoparásitos, por lo que se determinó su traslado al Zoológico Tamatán para recibir atención especializada.

Una vez en Ciudad Victoria, el jaguar fue sometido a revisiones clínicas, monitoreo permanente y estudios complementarios que permitieron evaluar su estado de salud y determinar las acciones más adecuadas para su recuperación.

Tras la evaluación integral realizada por el equipo técnico y médico veterinario, se concluyó que el ejemplar se encontraba en condiciones óptimas para regresar a su hábitat natural, ya que no presentaba alteraciones que comprometieran su supervivencia en vida libre.

La liberación se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos para el manejo y conservación de fauna silvestre, priorizando en todo momento el bienestar del ejemplar y su reintegración segura al ecosistema.

Rocha Orozco destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la protección de la biodiversidad y la conservación de las especies que forman parte del patrimonio natural de Tamaulipas.

La Comisión de Parques y Biodiversidad reafirma su compromiso de continuar trabajando en la atención, rescate y conservación de la fauna silvestre, fortaleciendo las acciones que contribuyen a la preservación de los ecosistemas del estado.