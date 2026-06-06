Invita Turismo a vivir “Alas en Libertad”

-Exposición fotográfica que celebra la belleza de las aves de Tampico, estará durante todo el mes de junio

Tampico, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a disfrutar de la exposición fotográfica “Alas en Libertad”, una muestra dedicada a las aves que habitan los parques de Tampico, captadas con maestría por el Club de Observadores de la Biodiversidad del Municipio.

Al lado de la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas inauguró la muestra fotográfica.

Mónica Villarreal Anaya destacó que “A través de la fotografía, sensibilizamos a la ciudadanía sobre la importancia de conservar nuestro entorno natural y proteger la biodiversidad que forma parte de la identidad de Tampico”.

Por su parte, Hernández Rodríguez dijo que es una muestra dedicada a las aves que habitan los parques de Tampico.

El trabajo de la unión de Club de Observadores de la zona sur de Tamaulipas en el 2025 se logró posicionar a Tamaulipas en el Evento Global Big Day en el 4to lugar de registro de Aves a nivel nacional.

“Los invitamos a que conozcan la increíble diversidad de nuestras aves a través de estas magníficas imágenes, que pueden admirarse durante todo el mes, en la Explanada de la Expo Tampico”, señaló el titular de Turismo.

En el evento también se entregó un reconocimiento al niño Joaquín Eleazar Torres del Ángel, quien es el observador más pequeño del Club de Observadores de la Biodiversidad del Municipio de Tampico.