Conmemoran Día Mundial del Medio Ambiente con jornadas de reforestación

San Fernando, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Como parte de las acciones conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la comunidad estudiantil, realizó jornadas de reforestación en planteles educativos de diversos municipios del estado.

Entre las instituciones participantes destacan el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 139, del Ejido Pancho Villa, en el Municipio de San Fernando, y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 270, del Ejido Guillermo Zúñiga, en el Municipio de Hidalgo.

Bajo el lema “Pequeñas acciones generan grandes cambios”, la actividad fue encabezada por la Directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, con la participación activa de estudiantes, docentes y autoridades ambientales, quienes sumaron esfuerzos para fortalecer las acciones de restauración ecológica en las diferentes regiones.

Durante las jornadas se plantaron especies nativas adaptadas a las condiciones climáticas locales, lo que permitirá una mayor tasa de supervivencia, menor consumo de agua y una contribución directa a la conservación de la biodiversidad regional. Estas acciones buscan además fortalecer la resiliencia de los ecosistemas ante los efectos del cambio climático.

En los eventos, las autoridades estatales destacaron que “reforestar no es solo plantar un árbol, es devolverle la vida a nuestra tierra y asegurar el agua y el aire limpio para las próximas generaciones. Ver a la juventud de las diferentes instituciones liderar este cambio nos demuestra que en Tamaulipas el futuro ambiental está en buenas manos”.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia ambiental impulsada por la Secretaría encabezada por Antonio Varela Flores, orientada a mitigar los efectos del cambio climático, recuperar la biodiversidad local y fomentar una cultura de paz y responsabilidad ambiental desde las aulas.

El Gobierno de Tamaulipas continúa reafirmando su compromiso de promover estas jornadas en todo el territorio estatal, fortaleciendo el trabajo conjunto con la sociedad para consolidar comunidades más verdes, sustentables y prósperas.