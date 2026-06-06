Cierra con éxito la Semana de la Evaluación 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Norma Angélica Pedraza Melo, cerró la tercera y última jornada de la Semana de la Evaluación 2026, titulada “Inteligencia Artificial en la Evaluación: Experiencias en la evaluación del desempeño en la era de la Inteligencia Artificial”.

En su mensaje, la Secretaria Anticorrupción mencionó que este tipo de eventos “nos ha permitido dialogar, reflexionar e intercambiar experiencias sobre los retos y oportunidades que enfrenta la evaluación del desempeño en la era de la IA; confirmando algo muy importante, la evaluación ya no puede entenderse únicamente como un ejercicio técnico o administrativo, hoy evaluar significa generar información útil que contribuya a mejorar las decisiones y políticas públicas, fortalecer las instituciones y responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía”.

En este día, participó Liliana Gallegos Montalvo, Jefa del Departamento de Análisis de Información y Monitoreo de Indicadores de la Secretaría de Finanzas, con el tema “El presupuesto basado en resultados en la administración pública”, continuando con la titular de esta dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, con el tema “La evaluación del desempeño en el sector público” y cerrando el evento, Juan Antonio Ramírez Torres, Director de Control Interno y Evaluación, con “Auditorías del desempeño en el sector público”.

A través de este ciclo de conferencias, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma el compromiso de Tamaulipas con la transparencia, la mejora de las políticas públicas y el uso de la innovación tecnológica para el bienestar social.