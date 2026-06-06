Apoyos sociales de SEBIEN llegan a El Mante

El Mante, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Con la entrega de 60 tinacos, paquetes de láminas y diversos apoyos a pobladores de cinco ejidos del municipio de El Mante, la secretaría de Bienestar Social Silvia Casas González, refrendó el compromiso del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, de atender las demandas más sensibles de la población.

En su mensaje, y en compañía de la presidenta municipal Martha Patricia Chío de la Garza, la titular de SEBIEN Silvia Casas González detalló que los programas de la SEBIEN forman parte de una estrategia de gobierno humano que suma voluntades para la transformación del estado.

Fue en el ejido Celaya donde se concentraron las y los beneficiarios provenientes de los ejidos División del Norte, El Triunfo, Magdaleno Aguilar y Plan de Ayala, quienes recibieron respuesta a sus peticiones con la entrega de 60 tinacos para almacenamiento de agua con capacidad de 450 litros, 11 paquetes de láminas con sus respectivos barrotes, clavos y polines.

En su mensaje, Silvia Casas González detalló que los programas de la SEBIEN forman parte de una estrategia de gobierno humano que suma voluntades para la transformación del estado.

De estos programas hizo referencia al de Atención Ciudadana para el Bienestar Social, que con apoyo de los gestores sociales, se conforma un equipo empático dispuesto a atender las solicitudes de las personas, por lo que pidió a los habitantes de estas comunidades hacer valer su derecho de petición.

“Nuestra misión como servidores públicos es trabajar para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los tamaulipecos. La idea es más bienestar”, dijo.

Respecto al programa Alimentando tu Bienestar señaló que este año la entrega de paquetes alimentarios se realiza a través de una credencial con fotografía y QR, que permite garantizar que los recursos sociales lleguen sin intermediarios directamente a quien corresponden.

Así, detalló diversas estrategias implementadas para disminuir el rezago social o carencias de ingresos como el programa de Transformando tu Bienestar que ofrece apoyos económicos para empleo temporal en actividades de beneficio colectivo y la existencia de 60 Comedores de Bienestar distribuidos en diversos municipios del estado, donde se preparan y se sirven dos raciones diarias de alimentos nutritivos y de calidad para la población de escasos recursos.

Habló asimismo de la disposición de recursos económicos del programa “Bienestar Solidario” que ofrece ayuda hasta por ocho mil pesos para apoyar a las personas en gastos funerarios, y que proviene de una iniciativa solidaria del gobernador.

A este evento asistieron el coordinador general de delegaciones Ángel Nájera Ortega; la directora regional y la delegada de Bienestar Social, respectivamente, Frysneth Quintero Rodríguez y María Monserrat Romero Tamez, el comisario ejidal Jorge Alberto Núñez Mosqueda; el vínculo de DIF Guillermo Banda Trujillo y la representante de los beneficiarios, Tomasa Hernández Guzmán.