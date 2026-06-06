Anuncian el Barbacha Fest 2026 en El Mante

-Un evento que promueve una de las tradiciones culinarias más representativas de este destino turístico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- El Barbacha Fest Mante 2026 llega para consolidar a El Mante como un destino turístico auténtico y lleno de tradición, un evento que impulsa la economía local a través de la gastronomía, la cultura y el turismo.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que este nuevo festival pone en el centro lo mejor de nuestra identidad: el sabor, la tradición y la calidez de nuestra gente.

Indicó que el evento se realizará el próximo 27 de junio y la convocatoria de participación es estatal y está abierta para equipos de entre tres y diez integrantes, quienes podrán presentar propuestas de barbacoa tradicional, regional o de fusión.

Los platillos serán evaluados por especialistas gastronómicos, cocineros tradicionales y representantes del sector turístico, considerando aspectos como sabor, tortilla, salsa, limpieza e higiene.

El concurso otorgará premios económicos de 20 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al segundo lugar y 10 mil pesos al tercer lugar, así que inscríbanse; tienen hasta el 19 de junio para registrarse en la Presidencia Municipal de El Mante.

Hernández Rodríguez refirió que a través de un emocionante concurso de barbacoa, actividades artísticas, culturales y una gran convivencia familiar, el Barbacha Fest promete convertirse en un evento inolvidable, donde familias, amigos y visitantes disfruten de una experiencia única llena de sabor, música, cultura y alegría.

La gran fiesta gastronómica reunirá a familias de El Mante y visitantes en torno a la barbacoa, considerada uno de los platillos más emblemáticos de este lugar de Tamaulipas.