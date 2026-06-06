Acercó IDPET servicios de asesoría jurídica gratuita a familias de Antiguo Morelos

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Junio 06 de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar social, garantizar el acceso a la justicia y acercar servicios esenciales a las comunidades de la entidad, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) participó en la Brigada Transformando Familias, realizada en la Congregación Fortines del municipio de Antiguo Morelos.

La jornada contó con la participación de la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, quien, en coordinación con personal de la Coordinación Regional El Mante, encabezó la instalación de un módulo itinerante de atención jurídica, mediante el cual se brindó orientación y asesoría legal gratuita a las y los habitantes de la región.

A través de este espacio de atención ciudadana, se ofrecieron servicios de asesoría en materias civil, laboral y mercantil, permitiendo a las personas conocer los mecanismos de representación y defensa jurídica gratuita que el Instituto pone a disposición de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o enfrentan dificultades para acceder a servicios legales especializados.

Durante la jornada, el personal de la Defensoría Pública atendió consultas relacionadas con conflictos familiares, asuntos laborales, trámites civiles y diversos procedimientos legales, proporcionando información clara y acompañamiento profesional para orientar a las y los ciudadanos sobre las alternativas jurídicas disponibles para la protección de sus derechos.

En el marco de la brigada, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, realizaron un recorrido por los diferentes módulos de atención instalados en la comunidad, visitando el espacio de la Defensoría Pública y constatando de manera directa los servicios brindados a las familias de la región.

Durante su visita, reconocieron la importancia de fortalecer la presencia institucional en las comunidades y de acercar servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, particularmente en aquellas zonas donde el acceso a trámites y atención especializada resulta más limitado.

La Directora General del IDPET destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la institución por garantizar una justicia cercana, accesible y con sentido humano.

“Para el Instituto de Defensoría Pública es fundamental participar en estas jornadas de proximidad social, porque nos permiten acercar nuestros servicios directamente a quienes más los necesitan. Bajo la visión humanista del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, trabajamos para que ninguna persona quede excluida de su derecho a recibir orientación, representación y defensa jurídica gratuita. Nuestro compromiso es seguir construyendo una justicia más cercana, equitativa y accesible para todas y todos los tamaulipecos”, expresó Guerrero Galván.

Asimismo, destacó el trabajo y la vocación de servicio de las defensoras y defensores públicos, quienes diariamente contribuyen a garantizar el acceso efectivo a la justicia mediante una atención profesional, ética y de calidad.