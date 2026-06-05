Vuelve el Programa de Mejoramiento Genético a Guerrero para incrementar la producción local

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, continúa impulsando la calidad genética del hato ganadero tamaulipeco mediante el Programa de Mejoramiento Genético, realizado en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, con el propósito de fortalecer la productividad y competitividad del sector pecuario.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien destacó que se ofertaron sementales bovinos de registro, provenientes de ocho ganaderías de Tamaulipas, mismos que fueron adquiridos por los productores con un subsidio estatal del 50 por ciento.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, para fortalecer el desarrollo del sector ganadero, facilitando el acceso a ejemplares de alta calidad genética que contribuyan a mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de las unidades de producción pecuaria.

Durante la jornada se ofrecieron sementales de las razas Beefmaster, Brangus Rojo, Brangus Negro, Charolais, Charbray, Brahman, Limousin y Suizo Europeo, reconocidas por sus destacadas características productivas y su capacidad de adaptación a las condiciones de la región.

Asimismo, la Secretaría reafirma su compromiso de fortalecer el sector pecuario mediante programas que fomenten la innovación, la productividad y el desarrollo económico de las familias ganaderas de Tamaulipas.

Al dirigirse a los presentes, José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, expresó su agradecimiento a los productores de registro por su participación y por presentar su ganado. Asimismo, los exhortó a seguir trabajando en la mejora continua de la calidad de toros y becerros.

Señaló que el año pasado, el gobierno del estado incrementó el precio normal del becerro a 60 mil pesos, y recordó que se cuenta con un comité encargado de supervisar la calidad del ganado. Asimismo, reiteró la importancia de no descuidar los temas de sanidad animal, aun cuando actualmente no se exporten becerros, subrayando que la salud y calidad del ganado son fundamentales para el desarrollo del sector.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, destacó la importancia de apoyar al sector ganadero, clave para la economía local. Señaló que, tras ocho años, regresa el Programa de Mejoramiento Genético, lo que permitirá aumentar la productividad y competitividad de los productores, beneficiando directamente a las familias y al desarrollo del campo mediante la coordinación entre gobierno y sector productivo.

Al evento asistieron Esteban Torres Aguirre, presidente del Fondo de Aseguramiento Ganadero; Óscar Barrón López, director de Fomento Pecuario; Ángela González Arias, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y Josefina Almanza Sancén, jefa del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) de Nuevo Laredo, así como productoras y productores pecuarios de diferentes municipios.