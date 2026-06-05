Todo listo para el Nacional de Atletismo; Ciudad Victoria recibe a los mejores del país desde este viernes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 04 de 2026 .- Ciudad Victoria se encuentra preparada para albergar, del 5 al 7 de junio, el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, competencia que reunirá a alrededor de 450 deportistas provenientes de distintos estados de México y del extranjero en la pista del Estadio Marte R. Gómez.

La justa es impulsada por el Instituto del Deporte de Tamaulipas, con el respaldo de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Bienestar Social y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, con el objetivo de fortalecer la presencia de Tamaulipas como anfitrión de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional.

El campeonato cuenta con el aval de World Athletics, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de sumar marcas y unidades de clasificación para futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Manuel Virués Lozano, Director General del INDE, señaló que las actividades comenzarán este viernes por la tarde con pruebas de velocidad, fondo, relevos y diferentes disciplinas de campo. Durante el fin de semana también se desarrollarán competencias de salto, lanzamientos y carreras de medio fondo, ofreciendo un amplio programa para los aficionados al atletismo.

La entrada será gratuita durante los tres días de competencia, por lo que se espera una importante asistencia de familias victorenses y seguidores del deporte, quienes podrán observar de cerca a varios de los mejores atletas del país en busca de resultados que impulsen sus aspiraciones internacionales.

Para finalizar señaló que con este evento, Ciudad Victoria vuelve a colocarse en el mapa de las grandes competencias deportivas nacionales, consolidando al Estadio Marte R. Gómez como una de las principales sedes para el atletismo mexicano.