Se preparan estudiantes del Telebachillerato 13 de Tampiquito para la Olimpiada Municipal

Listos en el Telebachillerato 13 del COBAT del Poblado Tampiquito, para la Olimpiada municipal que se organizará por parte de la administración de Glynnis Jiménez Vázquez.

Magaly Guadalupe Camacho Ramírez, participará en poesía, mientras que Sergio Villanueva Reséndiz hará lo propio en la rama de atletismo en 300 metros en el nivel medio superior.

Dio a conocer lo anterior el Director del plantel, Erik Molina Velázquez, quien resaltó que por esta razón dichos estudiantes ya se preparan para tener una exitosa participación en esta próxima edición de la Olimpiada Municipal Académica, Cultural y Deportiva a desarrollarse el 17 y 18 de este presente mes de junio.