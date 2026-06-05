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Se graduó la joven Yaritza Guadalupe Rodríguez Méndez como Licenciada en Enfermería y Obstetricia

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En una brillante ceremonia que se llevó a cabo el pasado 2 de junio, la destacada y joven marsoteña, Yaritza Guadalupe Rodríguez Méndez se graduó como Licenciada en Enfermería y Obstetricia, en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Campus Ciudad Mante, en cuyas instalaciones se llevó a cabo tan importante evento.

Yaritza Guadalupe estuvo acompañada por su mamá, Janeth Méndez, su hermano, tía y otros familiares, quienes la felicitaron por tan importante logro en su preparación profesional, deseándole el mayor de los éxitos como Licenciada en Enfermería y Obstetricia.

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