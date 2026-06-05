Rindieron homenaje póstumo a la enfermera Emma Galván Gómez con develación de placa en el Centro de Salud

Un más que merecido reconocimiento póstumo le fue rendido a la enfermera y partera, Emma Galván Gómez con una develación de placa con su nombre en el Centro de Salud de Soto la Marina, por parte de autoridades municipales encabezadas por la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, por el IMSS-Bienestar a cargo del Dr. Marggid Rodríguez Avendaño y representantes de salud del estado, durante un emotivo evento en el que se contó con la presencia de los hijos de la homenajeada, Eleazar, Gaspar y Abelardo Arellano Galván.

Hubo un mensaje de bienvenida por parte de la Dra. Sol Selene Mendoza, Directora del Centro de Salud Soto la Marina, quien agradeció la presencia de las autoridades y familiares al reconocimiento a la enfermera y partera, Emma Galván Gómez, en el espacio de salud a su cargo.

Por parte del Dr. Ezequiel Cerda Canales se dio lectura a una reseña de la trayectoria personal y profesional de la enfermera y partera, Ema Galván Gómez, a través de la cual destacó la entrega de la homenajeada Emma María Galván Gómez, al servicio de la salud de pobres y ricos, quien en 1960 ingresó a laborar al Centro de Salud “C”, dependiente de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, recién inaugurado en esta población.

Dada su capacidad profesional como enfermera y partera, a Emma Gómez le fue otorgado el permiso como la primera Consultora Médica en Tamaulipas, subrayando el Dr. Ezequiel Cerda Canales, que por haber sido quien atendió el parto de muchas mujeres, era considerada como la abuela de cientos de marsoteños, entre ellos el hoy ciudadano Juan Almeida Camacho, que fue el nacimiento del primer parto que atendió.

También hubo un mensaje por parte de la presidenta municipal. Glynnis Jiménez Vázquez, quien puso de relieve el humanismo que demostró la enfermera Emma Galván Gómez, en el servicio que brindó a la sociedad, “que su legado permanezca vivo en la historia de Soto la Marina, quien vive en el corazón de los marsoteños, honor a quien honor merece”, afirmó en su mensaje.

Asimismo el Dr. Marggid Rodríguez Avendaño hizo uso de la palabra para honrar la memoria de quien brindó gran parte de su vida al servicio de la sociedad por el bien de la salud.

“Soto la Marina no necesita traer héroes de otras partes para recrear la historia de su pueblo, aquí se tienen suficiente de ellos para dar lustre y servir de ejemplo, dedicación y tenacidad y amor a su tierra”, puntualizó el Coordinador en Tamaulipas del IMSS-Bienestar.

Reconoció el Dr. Marggid Rodríguez profundamente la labor de Emma Galván Gómez, ya que supo profundizar su trabajo profesional como enfermera, pero al mismo tiempo con la medicina, con mucha dedicación y esmero.

Entre otros invitados a la ceremonia se contó a la Dra. Yolanda Maria Medina, Jefa del Departamento de Enfermería, Maestro en Salud Pública, Julio Cesar Sánchez Serna, del Distrito 11 de Padilla; y Dra. Guadalupe Guevara Díaz, Directora de Salud del Ayuntamiento.