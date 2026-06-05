Refuerza SST trabajo interinstitucional para la Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- Orientada a garantizar condiciones seguras y con enfoque humanista para quienes buscan procesos de rehabilitación, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, presidió los trabajos de la cuarta reunión de la “Mesa Interinstitucional para la Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones”.

La reunión, en la que se trabajó en la programación de visitas de verificación y regularización de este tipo de establecimientos y bajo el esquema “colaborativo y de acompañamiento”, para agilizar cualquier proceso sanitario, se enfoca al Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones 2026–2028, en donde se definieron los mecanismos de coordinación que permitan su implementación ordenada y gradual.

“La prioridad es y seguirá siendo el bienestar de la población tamaulipeca y para el doctor Américo Villarreal Anaya, es de gran importancia hacer frente a uno de los problemas de salud pública que afecta a muchas familias como es el consumo de sustancias psicoactivas”, dijo Hernández Campos durante su participación.

Acompañada por el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena y el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz, la secretaria de Salud destacó que, con los resultados de las acciones de socialización de este programa y los responsables sanitarios, presentados en esta reunión, es fundamental que se termine con irregularidades, para que ningún centro de rehabilitación opere en la informalidad.

El objetivo de este esquema gubernamental, es garantizar que todos los centros de rehabilitación operen bajo condiciones sanitarias legales y dignas, privilegiando el acompañamiento institucional, la capacitación y la mejora constante por encima de acciones penales.

En esta cuarta reunión, se validó la ruta crítica para el inicio de las visitas interinstitucionales a los centros de rehabilitación; se definió la participación y responsabilidades de cada dependencia durante la etapa de visitas, diagnóstico y regularización; así como se establecieron los compromisos institucionales para la etapa de regularización documental, fortalecimiento de infraestructura y atención de necesidades prioritarias identificadas en estos centros.

El encuentro interinstitucional, se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que participaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, DIF Tamaulipas, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Salud Pública, Comisión de Derechos Humanos, Mujeres Tamaulipas, Protección Civil y la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital.