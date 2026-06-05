Rechaza Américo Villarreal señalamientos periodísticos; reafirma compromiso con Tamaulipas y las instituciones de México

-El mandatario tamaulipeco mostró su visa vigente para ingresar a Estados Unidos y sostuvo que su trayectoria pública se ha conducido con transparencia y apego a la ley

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que jamás ha participado ni ha mantenido relación alguna con actividades ilícitas ni con ninguna otra conducta al margen de la ley, y reiteró que cuenta con su visa vigente para ingresar a los Estados Unidos.

“Tengo la conciencia tranquila, no he cometido delito alguno, no tengo relación con organizaciones criminales. Mi única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos que nos rigen”, expresó.

En un posicionamiento sobre el reportaje publicado en Los Angeles Times, en donde se le pretende vincular con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, el mandatario tamaulipeco aseguró que su trayectoria es pública y ampliamente conocida por las y los tamaulipecos.

“A mi trabajo profesional, a mi esfuerzo y a una vida construida con honestidad, debo todo lo que he logrado. No a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a organizaciones criminales. Por eso rechazo de manera absoluta cualquier intento de vincular mi nombre con actividades criminales que jamás han formado parte de mi vida”, dijo

Desde el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco negó la versión periodística que asegura que le fue retirada la visa y que su ingreso a los Estados Unidos se realiza mediante un permiso especial llamado Parole. “Esta afirmación también es falsa”, indicó.

“Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna. Jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde. Como gobernador de Tamaulipas, todos mis viajes dentro y fuera del territorio nacional han tenido un propósito institucional y de trabajo”, mencionó.

Villarreal Anaya agregó que resulta inadmisible que se pretenda construir una narrativa que contradice no solamente los hechos, sino también una trayectoria pública que ha sido transparente y conocida por la sociedad.

“He conducido mi actuación pública con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley; así lo he hecho siempre y así continuaré haciéndolo”, puntualizó.

Asimismo, hizo un llamado respetuoso, pero firme, al diario Los Angeles Times, ya que aseguró que acusaciones de esta naturaleza deben acompañarse de pruebas, no de rumores, especulaciones o fuentes anónimas imposibles de verificar, pues las y los ciudadanos tienen derecho a recibir información sustentada en hechos y no en narrativas basadas en presunciones.

“Seguiré concentrado en la tarea que me fue encomendada por las y los tamaulipecos; seguiré trabajando para fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico, generar bienestar y ampliar las oportunidades para nuestras familias. Nada me desviará de ese compromiso. Mi responsabilidad es servir, mi obligación es responder con resultados y mi convicción es seguir trabajando todos los días por un Tamaulipas más fuerte, más justo y con mayores oportunidades para todos y todas”, finalizó.