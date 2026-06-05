Reafirma SIPINNA Tamaulipas compromiso con la primera infancia durante Quinta Sesión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a las acciones encaminadas a garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños durante sus primeros años de vida, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas llevó a cabo la Quinta Sesión de la Comisión para la Primera Infancia.

El encuentro reunió a representantes de dependencias gubernamentales, organismos especializados y sectores vinculados a la atención de la niñez, quienes revisaron avances, estrategias y proyectos orientados a consolidar políticas públicas enfocadas en la protección y garantía de los derechos de las niñas y niños desde la gestación hasta los primeros años de educación.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, quien destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre instituciones para atender de manera integral las necesidades de la primera infancia.

Durante su intervención, señaló que los primeros años de vida constituyen una etapa decisiva para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las personas, por lo que resulta indispensable impulsar acciones que favorezcan la salud, la nutrición, la educación inicial, la crianza positiva y la protección de derechos.

Asimismo, destacó que las acciones de sensibilización y concientización impulsadas desde esta comisión contribuyen a fortalecer la participación de las familias, las instituciones y la sociedad en la construcción de entornos seguros, protectores y favorables para el desarrollo de las niñas y niños.

Beas Gámez reiteró que el Gobierno de Tamaulipas mantiene firme su compromiso con la protección de los derechos de la niñez.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma todos los días, con acciones concretas, su compromiso con las niñas y los niños de Tamaulipas. Su visión humanista coloca el bienestar de las personas en el centro de las políticas públicas, impulsando estrategias que permitan garantizar mejores condiciones de desarrollo para nuestras infancias, convencidos de que invertir en ellas es invertir en el presente y futuro de nuestro estado”, puntualizó.

En su intervención, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, destacó que la creación de la Comisión para la Primera Infancia ha permitido consolidar un espacio permanente de coordinación entre los diversos sectores involucrados en la atención y prestación de servicios dirigidos a este grupo de población.

Explicó que, a través de este órgano colegiado, se impulsa la implementación de las líneas de acción contempladas en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), la cual busca garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, educación, nutrición, protección y cuidados integrales para las niñas y niños durante esta etapa fundamental de su desarrollo.

Salazar Márquez reconoció la participación y compromiso de las instituciones que integran la Comisión para la Primera Infancia, destacando que la coordinación interinstitucional resulta indispensable para avanzar en temas prioritarios como la educación inicial, la salud, la seguridad social, la reducción de la pobreza infantil, la atención a grupos vulnerables, el registro oportuno de nacimientos y la medición del desarrollo físico y cognitivo.

Asimismo, subrayó que los trabajos realizados por esta comisión forman parte de las acciones transformadoras impulsadas por la administración estatal para fortalecer la protección de los derechos de niñas y niños.

Como parte de los trabajos de la sesión, Dulce Marcela Cortés Fernández presentó el tema “Territorialización de la ENAPI 2025-2030”; Diana Isabel Tirado Medina expuso el informe de avances de Educación Inicial en Tamaulipas; Claudia Verónica Cedillo de los Santos presentó el tema “Sistema de Alimentación de Niñas y Niños del CENDI UAT”; y Yuriria Iturbe Vázquez, diputada local y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, compartió la iniciativa para ampliar la educación inicial hasta los cuatro años de edad.

También participaron Dulce Marcela Cortés Fernández, directora de Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Roberto Villarreal Danwing, coordinador territorial del CONAFE en Tamaulipas; Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del Colegio de Tamaulipas; y de manera virtual, Juan Pablo Martínez Zamarrón, oficial de incidencia en la Región Bajío de World Vision México.