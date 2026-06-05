POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los riesgos del consumo de alimentos y bebidas rojas

Hace más de medio siglo que el consumo de productos (gelatinas, dulces, chicles, gomitas, refrescos, pan, helados, leches saborizadas) de color rojo o rosa se popularizó, principalmente en niños, por la atracción que ejerce ante la vista; ahora en mayo de 2026 la Secretaría de Salud y la COFEPRIS prohibieron, debido a su potencial cancerígeno, el uso de ese colorante artificial, así aparece en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se trata específicamente del Rojo 3 (eritrosina).

También desde hace varias décadas, y desde el siglo pasado ese mismo color fue prohibido en tintas (cintas de máquinas de escribir y cualquier escrito de uso prolongado). Y es que antes, las cintas de máquina de escribir eran bicolores (negro y rojo) y muchas personas para no desperdiciar el 50 por ciento de ese artículo lo utilizaban, sin saber que en el caso de lecturas prolongadas era un atentado para la vista. Porque el rojo, es un color llamativo, pero no tan visible para el ojo humano, como el color negro.

De tal manera que, los originales en tinta roja, capturados (copiados) por los linotipistas de la época, era un atentado a su vista, porque requería de un mayor esfuerzo del ojo para leerlo.

Y también ahí entró una prohibición en el Código Sanitario de ese tiempo, donde quedaba prohibido el uso de originales en tinta roja para los capturistas o linotipistas que debían leer una buena cantidad de “cuartillas” para reescribirlas, o bien, para ser pasadas bajo el ojo profesional del corrector de estilo, fuera para dar origen a periódicos o a libros o a cualquier producto que saliera de una imprenta.

Retomando el tema de productos de color rojo, usted me dirá, que tiene muchos años de consumir productos con ese colorante y no ha tenido ningún problema, le puedo decir que la de la pluma, también lo ha hecho, sin derivar en ningún síntoma. La reacción está en la cantidad y en la frecuencia del consumo, lo riesgoso es su absorción de manera diaria. La circunstancia, es que el Diario Oficial de la Federación publicó a fines de mayo, un decreto que prohíbe oficialmente el uso del colorante artificial Rojo 3 (eritrosina) en alimentos, suplementos y bebidas (incluyendo refrescos, gelatinas y gomitas).

La prohibición no es ni inmediata, ni rotunda, da un tiempo a que la industria que utiliza este colorante lo siga aprovechando, pero hay un límite de 24 meses, este no puede seguir formando parte de la materia prima; sin embargo, podrá aprovecharlo para que no tenga pérdidas.

Lo que nos recuerda aquella frase popular, “¡De que se eche a perder, a que te haga daño!”.

. INCANSABLE URSULA, APRIETA EL PASO RUMBO AL 2027. – Ursula Patricia Salazar Mojica, es una mujer de mil batallas, no afloja el paso, tiene claro que además de ejercer un puesto de elección popular, si se quiere hacer carrera política, no puede ni debe dejar de hacer campaña en el día a día, y ahí está, sin desaprovecha una sola oportunidad para hacerse presente, realiza recorridos casa por casa como el primer día de sus aspiraciones, su investidura de diputada local no le pesa, no la limita, por el contrario, la anima.

Un político de muchas tablas, como lo fue el exalcalde de Tampico y diputado federal, Joaquín Contreras Cantú, decía que, la campaña para el próximo puesto al que puede aspirar un político, debe empezar desde el primer minuto de su desempeño actual. Quien quiera hacer carrera en este terreno, no debe detener su paso por el territorio cuando ya tomó posesión; por el contrario, el elector tiene que confirmar que eligió bien y partiendo de ahí, poner la mirada en lo que sigue.

Sobre todo, en el caso de los diputados, sean locales o federales, no pueden dejar de visitar su distrito, el XXI, y fortalecer su relación con los ciudadanos. Y en esas está la sobrina de AMLO, que por lo pronto ya está dejando claro que no será “flor de un día”, no se quedará sólo con la experiencia de diputada local, en la Legislatura 65 y en la actual 66. Esto es sólo el principio, no la pierda de vista.

LLEVA LA UAT PROGRAMAS EDUCATIVOS A DIVERSOS MUNICIPIOS. – A través de Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC), la Universidad Autónoma de Tamaulipas, amplió su cobertura académica, ofreciendo bachillerato, licenciaturas y posgrados en línea, con el fin de acercar la educación a diversos municipios que no cuentan con presencia de la máxima casa de estudios del estado. “

Al respecto el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, resaltó que estas unidades están ubicadas estratégicamente en los municipios de González, Jiménez, San Fernando y Tula. Ahí se atiende a una gran parte de la población estudiantil de esas zonas.

Los estudiantes que asisten a las URTC cuentan con instalaciones modernas y muy bien equipadas, ya que disponen de pantallas inteligentes, computadoras, internet y asesoría personalizada de docentes que los apoyan en sus actividades. Además, esta iniciativa cuenta con el respaldo y la colaboración de los gobiernos municipales, fortaleciendo el desarrollo educativo regional.

Las opciones de estudio que ofrecen, son: Bachillerato en línea, dirigido a quienes no pudieron concluir sus estudios de preparatoria; Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Ciencias de Datos y Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes; así como la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje y una serie de diplomados, cursos y talleres abiertos al público en general.

MUNICIPIO ACTUÓ RÁPIDO TRAS LA TORMENTA.- El alcalde Lalo Gattás reaccionó de inmediato, coordinando las instancias municipales para enfrentar los daños provocados por la lluvia, auxiliando a la población afectada, para lo cual actuaron coordinadamente, Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos. De forma inmediata funcionó el operativo que además de ayudar a los habitantes de las zonas inundadas, efectuaron la limpieza y retiro de árboles en distintos puntos de la ciudad para hacer fluir el tránsito vehicular.

Usted ya sabe porque lo vivió, si estuvo en esta ciudad capital este jueves por la tarde-noche, que las lluvias torrenciales inundaron la ciudad, producto de las intensas precipitaciones pluviales de 86.0 milímetros, según reporta la Comisión Nacional del Agua.

La abundante lluvia generó el desborde del río en algunos pasos viales del río San Marcos, avería de vehículos, arrastre de basura y caída de árboles por exceso de humedad. Todos estos aspectos fueron atendidos inmediatamente, bajo la lluvia, cuatro unidades de auxilio, acudieron en apoyo de conductores que tenían varado su vehículo en puntos críticos que usted ya conoce si radica o es oriundo de Victoria, estamos hablando de los vados de la ciudad, del eje vial Sur-Norte, del 25 Carrera, el 24 Olivia Ramírez y 40 Juárez entre otros.