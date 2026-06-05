Participa Guardia Estatal en la Cuarta Jornada Estatal de Limpieza

-Escuelas del nivel básico fueron beneficiadas con estas acciones resultado de la colaboración entre la ciudadanía y la Guardia Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, personal de la Guardia Estatal se sumó a la Cuarta Jornada Estatal de Limpieza, misma que benefició a tres planteles del nivel básico ubicados en el ejido La Presita de Ciudad Victoria.

Las escuelas visitadas en esta jornada fueron el Jardín de Niños “Profesora Bertha Sierra de Bustamante” y las primarias “Profesor Antonio Eleodoro Vélez Castro” y “Rodolfo Torre Cantú”, pertenecientes a la Zona Escolar Número 181.

En la actividad participaron 87 elementos de esta corporación, quienes portaron chalecos del Plan Tamaulipas y diferentes herramientas de limpieza.

Además de contribuir a la mejora de las condiciones en espacios educativos y la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, estas acciones reafirman la importancia de la colaboración entre la ciudadanía e integrantes de las fuerzas de seguridad para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la niñez.