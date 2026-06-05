Por: Raúl Terrazas Barraza

El mundial desde la otra perspectiva

A menos de una semana para el arranque del Mundial de Fútbol 2026, que organizan los países de América del Norte, el lenguaje de este deporte ha permeado todas las actividades de las y los mexicanos.

En algunos casos con mucha fuerza, porque la llegada de las selecciones causa un impacto positivo en las masas. Aunque también existe un alto grado de escepticismo: no es el fútbol en sí, sin embargo, participará por default, ya que ese lenguaje mundialista estará en todos lados, desde noticieros, predicciones estadísticas, publicidad de infinidad de productos, hasta los comentarios en la familia.

La inauguración del Mundial, el jueves 11 de junio a las 13 horas en la Ciudad de México, seguramente paralizará infinidad de actividades, pues incluso fue declarado día feriado en la capital.

Todavía está en veremos si se aplicará en el resto del país, ya que la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la posible suspensión de clases y el trabajo de oficina en casa durante la Copa del Mundo dependerá de lo que decidan cada entidad y las empresas privadas.

De cualquier forma, mexicanas y mexicanos se declaran listos para el Mundial 2026. Las autoridades federales esperan gran movilidad hacia las sedes, tanto nacionales como en Estados Unidos y Canadá, con la limitante de los altos costos de las entradas. Mientras tanto, la venta de camisetas, figuras y artículos alusivos a la competencia ya se encuentra en las calles.

La conexión entre Mundial de Fútbol y política, claro que existe. Serán semanas en las que quienes traen proyecto electoral bajo el brazo, estén o no en la administración gubernamental o municipal, sabrán cómo aprovechar cada momento de la fiesta del balompié mediante estrategias de difusión.

Algo interesante de pensar es todo lo que hay detrás de la fiesta del gol. Como eventos de concentración masiva, las actividades del Mundial 2026 requieren tratamiento especial desde todos los ángulos: salud, seguridad en poblaciones y carreteras, protección civil, turismo y, como ya se mencionó, estrategias comerciales para aumentar la venta de productos propios de una temporada con un Mundial en casa.

En materia de salud, las estrategias se reforzaron debido a las alertas emitidas por la OMS y oficinas sanitarias de varios continentes. La última de ellas relacionada con el virus del Ébola, por un brote en África Central. También se mantiene la alerta por el hantavirus de los Andes en el crucero MV Hondius, aunque sin casos confirmados en territorio mexicano.

Otro riesgo es el sarampión y la tos ferina, ya que llegan personas de muchos países donde existen casos de estos padecimientos. De ahí la titánica labor de difusión para elevar los porcentajes de vacunación en toda la población.

Se ha revisado la lista de hospitales públicos y privados en los que podría atenderse cualquier emergencia, así como la estrategia para el traslado de pacientes y las acciones de protección civil. Incluso se realizan simulacros, como el programado esta semana en el Centro Oncológico de Victoria, ubicado detrás del Hospital Infantil, con el fin de probar los protocolos de las dependencias que deben intervenir.

Desde el punto de vista sanitario, la Secretaría de Salud Federal, a través de su instancia regulatoria, ha desplegado una intensa actividad para cuidar la inocuidad de los alimentos y verificar sitios de venta de comida en las sedes mexicanas del Mundial, sin descuidar las entidades vecinas, a fin de evitar brotes de infecciones gastrointestinales.

Todo cambiaría en México si no se llevara a cabo la vigilancia sanitaria con énfasis en la Copa del Mundo, porque cualquier afectación a deportistas o visitantes internacionales podría derivar de lo que consuman o de la calidad de los servicios adquiridos.

También se verifican plantas purificadoras de agua, sistemas de abastecimiento para uso y consumo humano, carnicerías y tiendas de autoservicio, donde se muestrean cárnicos para constatar que no exista presencia de clembuterol.

Los otros

Para atender las necesidades de educación media superior y superior en las zonas de González, Jiménez, San Fernando y Tula, las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento de la UAT, reequipadas por la actual administración del Rector Dámaso Anaya Alvarado, cuentan con un catálogo de programas educativos que incluyen preparatoria, licenciaturas, diplomados, cursos y talleres, con los que los alumnos tendrán mejores herramientas para su desempeño profesional.

El líder universitario ha señalado que este programa representa una gran contribución de la UAT a las comunidades, porque brinda la oportunidad a los jóvenes de estudiar en sus lugares de origen y evitar su traslado a las ciudades. De ahí la ampliación de la cobertura académica.

Por ello, mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales, que respaldan el trabajo de la UAT, conscientes de que las Unidades de Transferencia del Conocimiento cuentan con espacios y equipos necesarios para la impartición de cátedra.

El catálogo incluye el bachillerato en línea como la mejor opción para quienes no concluyeron ese nivel educativo. También hay licenciaturas en diseño gráfico y animación digital, educación y tecnologías para el aprendizaje, ingenierías en energías renovables, ciencia de datos y educación con tecnologías emergentes.

Desde sus Unidades Académicas Multidisciplinarias, Facultades, Preparatorias y Centros Regionales de Transferencia del Conocimiento, la UAT es la gran opción que tienen las familias de Tamaulipas para la educación de bachillerato, licenciatura y posgrado. Como en 2025, las autoridades rectorales esperan mayor demanda de espacios para cursar cualquiera de las más de 80 opciones en carreras, maestrías y doctorados.