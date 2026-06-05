Por: Raúl Terrazas Barraza

Día del Ambiente, día de decisiones personales

En la antesala de la celebración del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora este viernes, personal de la Secretaría de Salud, cuya titular es la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, salió a la calle para llevar a cabo una encomiable labor: recoger la basura que durante meses se ha acumulado en el camellón de la calle 23, desde Hidalgo hasta Carrera Torres.

Desde luego, es una muestra de responsabilidad con el ambiente; sin embargo, las grandes deudas con pequeñas cantidades de acciones comienzan a pagarse, sobre todo si pensamos en el catastrófico escenario que la humanidad tiene con el entorno en el cual vive y se desarrolla.

Alguien podría decir: otra vez el mismo cuento de cuidar el ambiente y de que haya responsabilidad social, que se echen a andar estrategias con más efectividad, porque, de cualquiera que se haya instrumentado, los resultados dejan mucho que desear.

También es ocasión para replantear los graves efectos del cambio climático, generados a partir de la no sostenibilidad ambiental; por ejemplo, el hecho de que el aumento de más de un grado y medio en la temperatura global tendrá efectos negativos en las formas de vida, y eso, todos creen que es un cuento.

Se supone que este cinco de junio la celebración del Día Mundial del Ambiente está relacionada con impulsar acciones frente a esa triple crisis planetaria que existe y que la ciudadanía no quiere ver, ya que al cambio climático se agrega la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Por eso, desde hace 54 años, en que la Organización de las Naciones Unidas estableció la fecha, es indispensable creer ya en la adopción de modelos de producción verdaderamente ecológicos y hábitos de consumo responsable.

En esos 54 años, todo aquello que se ha realizado, en palabras simples, no es suficiente; por ello, las acciones tienen que ser más rigurosas para no acabarnos el entorno. Incluso, es urgente la corrección de los estilos de vida, porque la gran demanda de comida, misma que debe producirse sí o sí, lleva a definir que la población se come a mordidas el planeta.

Bajo ese esquema de acabarnos el planeta, el cambio climático se ve como si no tuviera que ver con la humanidad. Siempre se piensa en el impacto que tienen las fábricas, vehículos e industrias; pero en muy pocas ocasiones se piensa en algo más cercano: la comida, porque más de un tercio del impacto ambiental global está relacionado con la producción de alimentos, y resulta que nadie se da cuenta de que cada comida es también una decisión ambiental.

Desde luego, no se trata de dejar de comer, sino de entender que el sistema con el que se producen los alimentos presiona al planeta de una manera que nadie imagina; por ello es que una investigación de la Comisión EAT, publicada en la revista Lancet, señala la importancia de que, antes de 2050, el consumo de alimentos esté relacionado con la sostenibilidad ambiental.

Esto es, dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, y se sugiere que la transformación a dietas saludables para 2050 requerirá cambios sustanciales en la dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, frutos secos y legumbres deberá duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50 por ciento, porque una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales.

Por ese rumbo va la idea de acelerar más las acciones a favor del ambiente, en un mundo donde ya no falta información sobre las implicaciones negativas al ambiente; más bien, el problema es la falta de compromiso serio. Por ello, este cinco de junio, en lugar de solo reflexionar, deberá ser un día para decidir aquello que las personas estén dispuestas a cambiar para que el planeta no se acabe en el plato ni con las industrias.

Los otros

Aunque el ciclo escolar en todas las unidades académicas y facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó, las actividades en la institución siguen a tambor batiente y en todos los ámbitos, en el entendido de que lo primero es el arranque de los cursos de verano para estudiantes, que ya están implementados en las 26 unidades de la UAT.

El rector Dámaso Anaya Alvarado estará pendiente y llevará a cabo visitas a las facultades para intercambiar opiniones con los asistentes a los cursos de verano y, desde luego, con los docentes y directivos que ofrecen este tipo de programas, mediante los cuales los alumnos pueden adelantar materias, tomar aquellas que por alguna razón no llevaron en el curso normal o bien regularizar su situación respecto al programa de la licenciatura que cursan.

Están en proceso de organización las graduaciones de estudiantes que concluyeron en este semestre sus carreras. Una de ellas será la de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, que se llevará a cabo la próxima semana en un evento previsto en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, y con la cual se entregan a la sociedad nuevos profesionistas en nutrición, trabajo social y psicología.

Por otro lado, esta semana comenzó el taller Motivación y Liderazgo para Mujeres, cuya finalidad es fortalecer el desarrollo personal y profesional de ellas con el uso de herramientas de liderazgo, emprendimiento y crecimiento integral.

Es una acción organizada desde el Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, junto con la Dirección de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, y que se lleva a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Sur. Es un taller programado para seis semanas de actividades formativas, en el que se consideran temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias inspiradoras.

La Presidenta de Familia UAT, licenciada Isolda Rendón de Anaya, acudió a la inauguración, así como la doctora Evelia Reséndiz Balderas, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y la directora de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, licenciada Libby Adame Estrada.

La doctora Reséndiz Balderas hizo ver que el taller forma parte de las acciones que realiza la universidad para abrir espacios de reflexión y aprendizaje, fortalecer las redes de apoyo e impulsar metas compartidas para mejorar las oportunidades de la comunidad, sobre todo porque se cuenta con el respaldo de Familia UAT.