Fortalece CEAV Tamaulipas vinculación académica con estudiantes de Psicología del ICEST

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Tamaulipas reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionistas al recibir a estudiantes de la carrera de Psicología del ICEST Campus Ciudad Victoria, quienes realizaron una visita académica para conocer el funcionamiento y los servicios que brinda la institución.

La actividad fue encabezada por la directora general de la CEAV Tamaulipas, Lorena Perales Salinas, quien, acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, dio la bienvenida a las y los estudiantes, así como al coordinador de la carrera de Psicología, Juan Carlos Narváez Moreno.

Durante el encuentro, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las funciones, programas y servicios que brinda la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además de acercarse a los mecanismos de atención integral, orientación, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y trabajo social que se desarrollan en favor de las personas que han sido afectadas por algún hecho victimizante.

La directora general de la CEAV destacó la importancia de generar espacios de vinculación entre las instituciones públicas y los centros educativos, ya que permiten complementar la formación académica mediante experiencias prácticas que acercan a las y los estudiantes a la realidad social y al ejercicio profesional con sentido humano.

Asimismo, resaltó que el trabajo que realiza la Comisión requiere de profesionistas comprometidos, sensibles y preparados para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en áreas como la psicología, donde la atención emocional constituye un componente fundamental dentro de los procesos de recuperación y acompañamiento.

Durante la visita, el personal de la Comisión explicó las distintas áreas que integran la institución y compartió experiencias sobre la atención multidisciplinaria que se brinda a las víctimas, permitiendo a las y los estudiantes conocer la relevancia del trabajo coordinado entre psicólogos, abogados y trabajadores sociales para garantizar una atención integral.

Perales Salinas reconoció el interés de las y los estudiantes por conocer el funcionamiento de las instituciones encargadas de la protección y atención de los derechos de las víctimas, destacando que este tipo de ejercicios fortalecen la vocación de servicio y contribuyen a formar profesionales más comprometidos con el bienestar social.

“Siguiendo la visión humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, trabajamos para fortalecer la vinculación entre las instituciones públicas y el sector educativo, porque estamos convencidos de que la formación de profesionistas comprometidos con el bienestar social es fundamental para construir una sociedad más justa, solidaria y sensible a las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

“Abrir las puertas de la Comisión a las y los estudiantes les permite conocer de cerca el trabajo que realizamos en favor de las víctimas y, al mismo tiempo, fortalecer su preparación académica con una perspectiva humana y de servicio”, expresó la directora general de la CEAV Tamaulipas.