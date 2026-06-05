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Firma convenio el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas con el Registro Civil para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- Con el propósito de seguir construyendo bienestar para las mujeres, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) y el Registro Civil del Estado firmaron un convenio de colaboración que permitirá apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica en la obtención de documentos oficiales.

La directora general del IMT, Marcia Benavides, informó que este acuerdo facilitará el acceso gratuito a actas de nacimiento, matrimonio y defunción, además de ofrecer descuentos en la inscripción de copias certificadas de sentencias para la actualización de actas de divorcio.

Benavides destacó que este tipo de acciones contribuyen a eliminar barreras que muchas mujeres enfrentan para realizar trámites esenciales y ejercer plenamente sus derechos.

Agregó que el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto de las Mujeres, continuará impulsando el trabajo coordinado entre dependencias para acercar servicios, generar más oportunidades y contribuir al bienestar, la autonomía y una vida libre de violencia para las mujeres tamaulipecas.

La firma del convenio estuvo encabezada por Marcia Benavides y el coordinador general del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval, y contó con la presencia de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, como testigo de honor.

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