Exitosa participación de la Ronda de la Primaria “Lázaro Cárdenas” en concurso en Tula
Exitosa fue la participación la de las alumnas del cuadro de Ronda Infantil de la Escuela Primaria ‘Lázaro Cárdenas” representando a la zona 34, en el concurso de la región centro que se desarrolló en Tula, Tamaulipas y que fue organizado por el Sistema DIF Estatal…
En este prestigiado plantel educativo de Soto la Marina se trabaja en la unión y la suma de esfuerzos entre el personal directivo, docente, padres de familia y alumnos lo que da como resultado tan destacadas participaciones como ésta que se llevó a cabo en el municipio en referencia.
Las maestras Amelia Ramírez Soto, Teresa Ramirez Soto e Isabel Rodríguez Alvarez, así como el director, Prof. Jorge Luis Estrada Hernández estuvieron a cargo del proceso, que dio como resultado tan exitosa participación en el certamen de concurso de salto de cuerda, y ronda infantil.