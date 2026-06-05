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Encabezó la Alcaldesa Glynnis Jiménez apoyo de marsoteños a la presidenta Seheinbaum

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La Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, encabezó el apoyo de marsoteños que el pasado 31 de mayo se llevó a cabo en la capital del estado, donde acompañó en el evento al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

Se trató de un Enlace desde la Ciudad de México por los 2 Años del “Triunfo del Pueblo”, “”fue jornada que refleja el compromiso de seguir construyendo un país con bienestar, justicia social y oportunidades para todas y todos, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta de México, la Dra. Claudia Seheinbaum Pardo”, dijo en un mensaje la presidenta municipal.

Refirió asimismo que los marsoteños se sumaban a este proyecto de transformación que avanza con resultados, gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y al compromiso de quienes trabajan día a día por el bienestar del pueblo.

Reitera la presidenta Glynnis Jiménez, su compromiso de seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y compromiso, contribuyendo al desarrollo de Tamaulipas y de México.

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