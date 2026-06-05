EN OPINION DE

Por Fernando Infante Hernández

Pues hasta los adversarios gratuitos de la alcaldesa GLYINNIS JIMENEZ VÁZQUEZ están en estado de schok por el extraordinario trabajo que en cuanto al tema de la rehabilitación de las calles de la zona centro de nuestro pueblo está desarrollando…Salió excelente la joven presidenta municipal para eso de la gestión para su comunidad…En la historia de Soto la Marina no se había visto tal cantidad de arterias rehabilitadas a base de concreto hidráulico como las que se han puesto en marcha en la presente administración…Y las que faltan…Igual de cierto es que GLYNNIS se ha encargado de fortalecer su amistad personal con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y este afecto se ha podido trasladar a la gestión que lleva a cabo como alcaldesa de nuestro municipio y de ellos pues los resultados creo que están más que a la vista de todos…En este sentido creo que el rostro de nuestro paisaje urbano está extremadamente lejano a como lo recibió GLYNNIS y es que cuando tomó protesta Soto la Marina era todo lo más cercano a tierra de cráteres por el mundo de hoyancos en que estaban convertidas las calles de Soto la Marina…Como me comentó una estimada amiga maestra jubilada que reside en el primer cuadro de nuestra comunidad “ahora sí puedo invitar a mis familiares que son de afuera para que me vengan a visitar y es que ya no me da pena que vengan a Soto”…De esa magnitud es el cambio que se está viviendo en nuestro pueblo…En otro orden de ideas para comentarle que el pasado 2 de junio Don JOSE ABUNDIS TORRES cumplió sus cien años de edad…El reside en pleno corazón de Soto la Marina en la calle Francisco Sarabia casi con Díaz Mirón y claro que sus hijos e hijas fueron los primeros en felicitarlo por haber arribado al siglo de existencia…Oigan pero como ha estado ardiendo el termómetro en nuestro municipio en estos días…Ya se está haciendo costumbre estar con las temperaturas por arriba de los 45 grados en su sensación térmica…Vivimos realmente como se dice “en la sucursal del mero infierno”…Hay que extremar cuidados con nuestros ancianitos y con los pequeñitos con mucha hidratación y no exponerlos de más a los rayos del sol sobre todo pasando el medio día que es cuando el asunto está ardiendo…Pues el buen amigo JORGE LUIS GUAJARDO REYES sigue picando piedra en su intención de buscar el boleto para la candidatura municipal de Soto la Marina por parte de MORENA…El buen JORGE no tiene que caminar mucho por nuestra comunidad para darse a conocer y es que desde muy joven empezó a trabajar en la función política y de gobierno…Es decir, conocido ya es…Simple y sencillamente está volviendo a visitar y a platicar con sus muchas amistades de tiempo como las que ha seguido cosechando en virtud al don de buena gente que lo ha distinguido de siempre junto a su esposa MORE…Igual me comentó que está en espera de los tiempos internos oficiales del partido guinda para acelerar más en territorio sus propósitos que tienen que ver con el boleto local de MORENA…Hasta ahora no he escuchado salir de la boca de JORGE la más mínima expresión de ataques o descalificación hacia los y las demás que aspiran a las candidaturas de Soto la Marina…Caso contrario a algunos que andan desesperados y hablando más de los demás como si en cierto momento no fueran a necesitar de ellos…Y está bien pues tenemos que caer a la razón de que en la política como en la vida misma hay que saber controlar y manejar nuestras emociones y nuestras intenciones…Merecido el que se haya develado una placa en nombre de la enfermera EMA GALVÁN GOMEZ en el Centro de Salud de Soto la Marina…Encabezó tan emotiva ceremonia la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ ante la presencia de los tres hijos de tan inolvidable enfermera de nuestra comunidad GASPAR, ELEAZAR y LALO, así como del Coordinador Estatal del Programa IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas Marggis Rodríguez Avendaño y de no pocas de sus amistades entrañables como el Dr. EZEQUIEL CERDA CANALES quien dio lectura a una hermosa semblanza de tan querida e icónica enfermera…Honor a quien honor merece!…Sin la menor de las dudas que ahora que está cerca la temporada de graduaciones de las escuelas de nuestro municipio algunos de los que traen intereses políticos van a ser “invitados” como padrinos de generación…Los más novatos en las artes de la grilla van a pensar que siendo padrinos en tal escuela ya por eso en automático contarán con el apoyo de maestros y de los padres de familia…Falso de toda falsedad…Muchos aspirantes a candidaturas de los partidos han caído a lo largo de los años en tan atractiva trampa…No digo que está mal que vayan de padrinos y es que esto habla de su interés por apoyar a las comunidades, como también se deja entrever su interés político…La gente en este caso después de la ceremonia o del baile de graduación vuelve a su propia rutina de vida y a envolverse en sus propias situaciones personales o de familia y en ocasiones hasta se les olvidan los nombres de los padrinos de graduación de sus hijos e hijas…Me refiero en el caso de los padrinos que tienen intenciones políticas, pero dejo de lado a las personas de nuestra sociedad que serán padrinos sin pretender generar ganancia alguna en el apartado político…Pues se ha incorporado ya de manera oficial el Lic. TOÑO SILVA MENDOLA como Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal…Ya realiza actividades inherentes a dicha responsabilidad y creo que la alcaldesa GLYNNIS tomó una muy buena decisión en ese sentido y es que se ha hecho de un elemento que le sabe muy bien a la gestión de gobierno, como también tiene conocimiento muy completo del escenario político…No en vano ni por nada el Lic. TOÑO SILVA ha sido presidente de partido, regidor y Secretario del Ayuntamiento en su trayectoria política y de gobierno…El COBAT del Poblado Tampiquito va a participar en la Olimpiada Municipal Académica, Seportiva y Cultural que se llevará a cabo los días 17 y 18 de este mes de junio por parte de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Así lo dio a conocer el director de la institución ERIK MOLINA VELÁZQUEZ…MAGALY GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ y SERGIO VILLANUEVA van a participar en Ppoesía y atletismo, respectivamente…Ambos estudiantes ya realizan sus ensayos y su preparación respectivas…Saludos al buen amigo HUICHO TUDÓN el rey de las redes sociales y es que en verdad le apasiona el estar siempre bien informado como también informar a sus amistades de hechos que suceden dentro de nuestro entorno marsoteño…WICHO hubiera sido un excelente reportero pero para andar batallando para qué?…Tiene una comunicación muy fluida con otro gran amigo como lo es el ex dirigente del PAN de Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Por cierto JUAN CARLOS y PEDRITO CABRERA TAVARES forman un dueto musical norteño de bajo sexto y acordeón, lo comento, por si de repente a alguien se le ofrece…En temas de la política local como que se esperan agarrones de lo más calientes una vez que den inicio las hostilidades entre los diferentes partidos…Si a tan lejos de las elecciones del 2027 de repente las tensiones como que se salen de control, nada más imaginarnos cuando el agarre ya sea en las campañas oficiales…Desde que la tecnología digital hiciera su aparición la mayoría de las campañas en Soto la Marina se volvieron unas máquinas incesantes de odio y de calumnias…Todo por llevar a sus candidatos al poder…En tierra marsoteña hay quienes se distinguen por llevar campañas rastreras en la red social escondidos en paginas falsas y sin jamás dar la cara al carecer del valor de enseñar su identidad ante la sociedad…Se dan gusto en la saña y la intriga escondidos en las catacumbas de la oscuridad de sus propias identidades…En nuestro caso nunca hemos sido moneditas de oro y tampoco tenemos porque serlo…Ni el maestro JESUS fue moneda de oro, mucho menos nosotros…Pero al menos su servidor FERNANDO INFANTE HERNANDEZ de acuerdo a los valores que mamé desde niño en casa de mi viejo FERNANDO siempre he firmado mis colaboraciones mismas que son apoyadas por mi patrón HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Que no soy perfecto es cierto y el día que no de mala fe me llegue a equivocar claro que daré la cara como siempre…Pero escribir desde los sótanos de la clandestinidad como los cobardes, jamás…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…