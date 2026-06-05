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Elaboran alumnos del CBTA 271 asadera y chorizo en práctica de Técnico Agropecuario

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Conjugando la teoría con la práctica, en el entendido de que llevan a cabo una carrera técnica con la que podrían autoemplearse, alumnos del grupo de 4 amta de la Carrera Técnico Agropecuario del CBTA 271 de Soto la Marina, elaboraron asadera simple y botanera, correspondiente al módulo 3, procesa productos agropecuarios, sub-módulo 2 procesa productos lácteos.

Así informa sobre el particular el Ing. Leonel Córdoba Montes en su calidad de encargado de la Dirección del CBTA 271, quien añade, que dentro de las mismas prácticas de la carrera Técnico Agropecuario, también se elaboró chorizo casero, por parte de alumnos de 4 agropecuario, correspondiente al módulo 3, procesa productos agropecuarios,  sub-módulo 3 procesa productos cárnicos.

“De esta manera es como se prepara a los alumnos en las carreras técnicas que se imparten el CBTA 271”, indicó el Ing. Leonel Córdoba Montes, quien puntualiza que en esta actividad se cuenta con la supervisión personal por parte del docente responsable de la asignatura.

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