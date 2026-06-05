Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Sindy defiende a AVA

*También Nataly se suma a ese apoyo hacia el gober

La alcaldesa del municipio de Palmillas, Sindy Paouleth Monita Ramírez, salió en defensa del mandatario tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, entorno a la reciente publicación de un medio de comunicación del vecino país del norte, Estados Unidos, al parecer por presuntos nexos con el tráfico ilegal de combustible.

La presidenta municipal de la región del altiplano tamaulipeco dijo lo anterior, una vez concluida la cabalgata de Casas en alusión al 256 aniversario de la fundación de ese municipio, quien en lo cortito indicó, otorgaba su respaldo al gobernador Villarreal Anaya.

Dijo, se le acusa injustamente y sin prueba alguna por parte de ese medio de comunicación norteamericano, por lo que es algo que no tiene antecedente y no hay pruebas incuestionables, dijo.

Asimismo expresó, la gente de Palmillas y de su servidora como primera autoridad del municipio, le damos todo el espaldarazo político a nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por cierto, desde Díaz Ordaz se reportó la alcaldesa Nataly García Díaz, quien dijo: Nuestro respaldo total al gobernador Américo Villarreal Anaya.

También han salido al paso de apoyo hacia el mandatario tamaulipeco, algunos secretarios de su gabinete, como el de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien expresó: “Reconozco la integridad y el trabajo de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya.

¡Toda mi admiración y respaldo señor Gobernador!, agregó.

De igual manera la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, quien dijo: Todo nuestro apoyo y nuestra confianza gobernador Américo Villarreal Anaya.

NOTAS CORTAS

1.- El alcalde de Güemez, José Lorenzo Morales Amaro le apuesta al deporte, pues este viernes atendió en su oficina de palacio municipal a los amigos que participan en la Liga Magisterial de Fútbol, atendiendo una solicitud previamente planteada para fortalecer e incentivar la práctica deportiva entre sus integrantes.

Lo que con esta acción, se reafirma el compromiso de impulsar actividades que promuevan la salud, la convivencia y el trabajo en equipo, al tiempo que fortalecemos la cercanía y el vínculo con las y los docentes de este municipio.

2.- De última hora. Américo está limpio y va a los Estados Unidos cuando él quiera, pues hace unas horas en conferencia de prensa mostró su visa y desmintió acusaciones. Y lo hizo desde el Salón Independencia en Palacio de Gobierno.

El gobernador Américo Villarreal Anaya exhibió públicamente su visa estadounidense vigente para desmentir versiones sobre una supuesta cancelación del documento y rechazó las acusaciones difundidas por medios internacionales.

“Cuento con mi visa. No he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que las acusaciones carecen de pruebas verificables.

En pocas palabras, insisto, Américo puede ir a los Estados Unidos cuando él quiera. Así sea de shopping, a Disney o cuando se celebre el Súper Bowl. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.