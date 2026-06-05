Dará Mateo Hurtado muestra de talento con concierto en el Centro Cultural Tamaulipas

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes anunció que será un evento gratuito y para toda la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- Este sábado 06 de junio se llevará a cabo el concierto “FUSIÓN: La música para piano de los últimos 100 años”, del joven pianista Mateo Hurtado, cuyas raíces tamaulipecas lo traen al escenario del auditorio Alberto López en el Centro Cultural Tamaulipas.

“Para el Gobierno de Tamaulipas es un privilegio contar con Mateo Hurtado. A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya los invitamos a este gran concierto completamente gratuito, que será este sábado a las 19:00 horas”, dijo Héctor Romero – Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

El titular de Arte y Cultura estatal resaltó las cualidades musicales de Hurtado, quien tiene raíces familiares en Ciudad Victoria, Tamaulipas y a su corta edad ha llevado una gran trayectoria artística.

“Mateo es un virtuoso artista de 16 años, tuve el privilegio de conocerlo y escucharlo por primera vez en el Palacio de Bellas Artes hace algunos años y es un gran orgullo que también lo tengamos en el máximo recinto cultural de Tamaulipas” agregó Romero – Lecanda.

UNA PROPUESTA DE CALIDAD

FUSIÓN es un concierto que hace un recorrido y entrelaza la música de gran factura y profundidad, más allá de los géneros musicales. Con temas de Bill Evans, Duke Ellington, Chick Corea, Alberto Ginastera, György Kurtág, Pierre Boulez y Consuelo Velázquez, Mateo dará su toque personal en la interpretación y arreglos musicales.

“El proyecto FUSIÓN es un proyecto con el que quiero mostrar la música de piano de los últimos 100 años, a través de diferentes estilos, épocas e influencias, como la música clásica contemporánea, el jazz y la música latinoamericana, voy a mezclar los géneros que conozco en un solo concierto”, explicó el artista.

Mateo Hurtado Castillo nació el 22 de junio de 2009 en Boston, Estados Unidos y comenzó a estudiar música desde temprana edad. Ha recibido distinciones en diversos concursos, como el Grand Prize Virtuoso International Music Competition (Alemania), Odin International Music Competition (Irlanda), Progressive Musicians Classics Competition (EEUU), Concurso Iberoamericano América para todos (México) o el Concurso Internacional Franz List (España), entre otros.

El joven pianista comenzará su gira de verano en Ciudad Victoria y continuará, gracias a una beca otorgada por el Gobierno de México, dando conciertos en varias ciudades de la República Mexicana. Desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes se invita a la población en general para asistir en familia al evento musical.