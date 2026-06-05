Celebran en el COBAT 16 el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada de limpieza

Con una intensa jornada de limpieza celebraron en el COBAT 16 Soto la Marina el Día Mundial del Medio Ambiente, de acuerdo a lo que dio a conocer la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de directora de este plantel.

Indicó que esta actividad se atendió dentro de la convocatoria promovida por el Gobierno de Tamaulipas a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a cargo de Karl Heinz Becker Hernández.

Refiere la Directora del COBAT 16, que dentro de esta jornada se llevaron a cabo acciones de limpieza en las instalaciones del Polideportivo, ya que se trató de cubrir aspectos de la convocatoria que incluía el propio plantel, pero que podía extenderse a espacios públicos como plazas y jardines entre otros.

“Se trata de hacer conciencia entre el estudiantado de la importancia que debe darse a la protección del medio ambiente, como parte esencial para la preservación de la vida”, puntualizó la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena.