Asistió a la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez

La Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez asistió a la entrega de las tarjetas de la Beca “Rita Cetina” en evento que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, bajo la organización de la Coordinación Tamaulipas de Becas Bienestar a cargo de la Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra.

La presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez dirigió un mensaje durante el evento, a través del cual reconoció el apoyo que el gobierno federal brinda a los alumnos de primaria y secundaria para fortalecer su preparación académica, exhortando a los padres de familia a hacer un uso correcto de los recursos por la educación de sus hijos.

Por su parte, la Coordinadora en Tamaulipas de las Becas Bienestar, Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, destacó el firme apoyo que a la educación brinda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en este caso a través de la Reca “Rita Certina” para alumnos de primaria y secundaria.

La funcionaria federal dio amplias explicaciones a los y las padres y madres de familia sobre los montos que se otorgan de las distintas Becas del Bienestar como la que tiene que ver con la de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

En el evento de entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” también se contó la presencia del Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Profr. Claudio Reyna García, el Lic. Rafael Lozano Ramírez y el Dr. Guadalupe Acosta Villarreal, Rector de la Universidad Tecnológica del Mar de La Pesca, quien hizo uso de la palabra para reconocer los apoyos que se brindan a los estudiantes a través de las becas federales.