Agradece Grupo de Danza Perlas de Soto la Marina apoyo de la Alcaldesa

El grupo de Danza Perlas de Soto la Marina, agradece a la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, por el apoyo que les brindó para asistir a Cd Victoria a participar en el 12vo. Festival FUMEX, que se realizó en el Auditorio “Adolfo López” en el Centro Cultural “Amalia G. de Castillo Ledón”.

De la misma manera, las integrantes del Grupo Perlas de Soto la Marina, cuyo director es el Profr. Andrés Medellín Manzano, le reconoce a la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez por el impulso que su administración municipal brinda a las actividades culturales.