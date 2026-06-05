Agradece el Dr. Ramón Gómez a la Alcaldesa Glynnis Jiménez pavimentación de la Calle Matamoros

El Dr. Ramón Gómez Leal agradece a la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázques, por los trabajos de rehabilitación a base de concreto hidráulico de la calle Matamoros de Miguel Hidalgo a Cuauhtémoc en la zona centro de Soto la Marina.

El muy prestigiado profesional de la odontología indica que en el caso de los residentes de su sector, que es entre Díaz Mirón y Cuauhtémoc, reiteran su agradecimiento a la alcaldesa, pues su calle muy pronto quedará totalmente rehabilitada después de muchos años de permanecer en pésimas condiciones.

“Gracias Glynnis “expresó nuestro entrevistado en nombre de todos los beneficiarios de esta importante obra.