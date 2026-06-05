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Acercó Registro Civil servicios y trámites a familias de Antiguo Morelos durante la Brigada Transformando Familias

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Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- Fortaleciendo el acceso de la población a trámites y servicios gubernamentales, la Coordinación General del Registro Civil se sumó a las actividades de la Brigada Transformando Familias en la Congregación Fortines de Antiguo Morelos, acercando atención directa a las y los ciudadanos.

El coordinador general del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval Contreras, destacó que este tipo de jornadas permiten acercar trámites esenciales a las familias tamaulipecas, facilitando el acceso a servicios gubernamentales y contribuyendo a la economía de los hogares al reducir costos y tiempos de traslado.

“Las Brigadas Transformando Familias representan una oportunidad para acercar los servicios del Gobierno del Estado a las comunidades que más lo requieren. Nuestro compromiso es garantizar que las y los ciudadanos tengan acceso oportuno a los trámites del Registro Civil, brindando atención cercana, eficiente y accesible”, expresó.

Durante la jornada, personal de la dependencia realizó la expedición de 118 actas de nacimiento a bajo costo y otorgó 63 asesorías jurídicas, acciones que contribuyen a fortalecer la certeza jurídica de las personas y facilitar el acceso a diversos derechos y programas sociales.

La brigada fue encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quienes acudieron a la Congregación Fortines para poner en marcha esta estrategia de atención integral dirigida a las familias de más de 20 comunidades de la región sur de Tamaulipas.

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