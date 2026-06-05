Analizan en la Semana de la Evaluación 2026 ética y normativa para uso de la Inteligencia Artificial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 05 de 2026.- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Norma Angélica Pedraza Melo, inauguró la segunda jornada de la Semana de la Evaluación 2026, titulada “Inteligencia Artificial en la Evaluación: Experiencias en la evaluación del desempeño en la era de la Inteligencia Artificial”.

En su mensaje de bienvenida a servidores públicos y especialistas, Pedraza Melo destacó que “la transformación digital está modificando la forma en que los gobiernos generan información y evalúan el impacto de sus políticas públicas; de modo que la inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para fortalecer y dar mayor oportunidad a los procesos de evaluación en la administración pública”.

La apertura de las actividades virtuales del día estuvo a cargo de Alfredo Domínguez Díaz, evaluador y consultor en políticas públicas con enfoque en innovación metodológica e integrante de la Academia de Evaluación (ACEVAL). Ante una audiencia de más de 250 personas servidoras públicas y ciudadanos, el especialista dictó la conferencia “Transparencia como condición: ¿por qué declarar el uso de la IA no es opcional en ninguna evaluación?”, en la cual expuso los criterios éticos, normativos y metodológicos que obligan a las instituciones a visibilizar el empleo de algoritmos en el diseño y análisis gubernamental.

Para cerrar la jornada, David Gallardo Soto, Director General de Innovación e Inteligencia Digital de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital en Tamaulipas, participó con la ponencia “Uso de la IA para la toma de decisiones derivadas de evaluaciones”. Quien, durante su intervención, destacó la importancia de transformar los datos obtenidos en los ejercicios de evaluación en estrategias predictivas y operativas que agilicen las respuestas del aparato público ante las necesidades de la población.

Con este ciclo de conferencias la administración pública en Tamaulipas, liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la innovación tecnológica al servicio del pueblo, la transparencia y la optimización de las políticas públicas.