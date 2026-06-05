Cortó Glynnis listón de inauguración de pavimentación en Calle Manuel Acuña

En un emotivo acto que se llevó a cabo la mañana del pasado lunes, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada de miembros del cabildo, funcionarios y ciudadanos, cortó el simbólico listón de inauguración de la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Manuel Acuña entre Felipe de la Garza y Pedro J. Méndez.

Por parte de los beneficiarios del sector, el Ing. Juan José Berrones Fuentes dirigió un mensaje, a través del cual agradeció a la Alcaldesa por tan importante obra de pavimentación, ya que se trata de una vialidad muy transitada, reconociendo al mismo tiempo la obra pública que realiza su administración en ese sentido y que le da una nueva imagen al primer cuadro de la población.

Por su parte la presidenta municipal reiteró su compromiso de seguir atendiendo los rubros de vialidad, así como de los servicios de agua y drenaje sanitario priorizando zonas de la cabecera, destacando las no menos de 100 rehabilitaciones de calles que se han llevado a cabo y que están transformando la imagen de la población.