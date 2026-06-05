Banderazo a pavimentación de la Calle Hidalgo de Carranza a Guadalupe Victoria

En un emotivo evento que se llevó a cabo la mañana de este pasado miércoles, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, dio el banderazo a la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Hidalgo entre Carranza y Guadalupe Victoria.

El agradecimiento por la obra estuvo a cargo de la Lic. Yesenia Reyes Saldaña, quien reconoció que se trata de una obra de calidad, como la sociedad lo merece, al mismo tiempo que en nombre de los beneficiarios le dio las gracias a la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, por estos trabajos tan importantes de vialidad que realiza la administración a su cargo.

Por su parte la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez dio cuenta, que la obra contempla 703 metros cuadrados de concreto hidráulico, puntualizando que de esta manera se atiende la rehabilitación de este importante Calle Hidalgo, que prácticamente quedará totalmente pavimentada de norte a sur.

Resaltó que a lo largo de su gestión se han realizado 116 obras, entre las que se incluye rehabilitación de calles, así como de agua y drenaje, puntualizando que su administración y trabaja con el corazón, agradeciendo asimismo por la confianza que le brindaron en junio el 2024 y cuya confianza rinde frutos con hechos.