Locales

Banderazo a pavimentación de la Calle Hidalgo de Carranza a Guadalupe Victoria

1 hora ago
1 minuto de lectura

En un emotivo evento que se llevó a cabo la mañana de este pasado miércoles, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, dio el banderazo a la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Hidalgo entre Carranza y Guadalupe Victoria.

El agradecimiento por la obra estuvo a cargo de la  Lic. Yesenia Reyes Saldaña, quien reconoció que se trata de una obra de calidad, como la sociedad lo merece, al mismo tiempo que en nombre de los beneficiarios le dio las gracias a la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, por estos trabajos tan importantes de vialidad que realiza la administración  a su cargo.

Por su parte la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez dio cuenta, que la obra contempla 703 metros cuadrados de concreto hidráulico, puntualizando que de esta manera se atiende la rehabilitación de este importante Calle Hidalgo, que prácticamente quedará totalmente pavimentada de norte a sur.

Resaltó que a lo largo de su gestión se han realizado 116 obras, entre las que se incluye rehabilitación de calles, así como de agua y drenaje, puntualizando que su administración y trabaja con el corazón, agradeciendo asimismo por la confianza que le brindaron en junio el 2024 y cuya confianza rinde frutos con hechos.

 

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Cortó Glynnis listón de inauguración de pavimentación en Calle Manuel Acuña

48 min ago

Encabezó la Alcaldesa Glynnis Jiménez apoyo de marsoteños a la presidenta Seheinbaum

53 min ago

Rindieron homenaje póstumo a la enfermera Emma Galván Gómez con develación de placa en el Centro de Salud

1 hora ago

Elaboran alumnos del CBTA 271 asadera y chorizo en práctica de Técnico Agropecuario

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button