Tamaulipecos acceden a oportunidades laborales en Canadá mediante programas de movilidad internacional

-La STPS y el SNE Tamaulipas fortalecen la vinculación laboral segura y legal para trabajadores del sector agrícola

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 04 de 2026.- Como parte de las estrategias para impulsar el empleo formal y ampliar las oportunidades de desarrollo para las y los tamaulipecos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, realizó la entrega de documentación de viaje a trabajadores que fueron contratados por empresas agrícolas de Canadá mediante los programas de movilidad laboral internacional.

El acto fue encabezado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, acompañado por el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, así como por la directora general del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, Nayeli Lara Monroy.

Durante la actividad se entregaron sobres de viaje, información sobre vuelos, documentación migratoria y laboral, además de los formatos necesarios para garantizar el seguimiento y acompañamiento institucional de los trabajadores durante su estancia en el extranjero.

En esta ocasión, trabajadores originarios de los municipios de Tula y Jaumave fueron vinculados con empresas del sector agrícola en las provincias canadienses de Quebec y Nova Scotia, donde desarrollarán actividades relacionadas con la producción y cosecha agrícola bajo esquemas legales de contratación y con pleno respeto a sus derechos laborales.

Estas acciones forman parte de los programas de vinculación internacional que permiten a las y los trabajadores acceder a oportunidades laborales en el extranjero de manera ordenada, segura y transparente, contribuyendo al bienestar de sus familias y al fortalecimiento de la economía regional.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de generar mayores